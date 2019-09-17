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ICTV снимет новый сериал про украинского сыщика

от Telekritika
От Telekritika 774
Главная Новости ICTV снимет новый сериал про украинского сыщика

Сериал «Лучший сыщик» расскажет об украинском прототипе Шерлока Холмса.

ICTV готовится к съемкам нового проекта – детективного сериала «Лучший сыщик». Он расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса – Ивана Подопригоры на Полтавском хуторе. Финансы для съемки пилотной серии выделит Украинский культурный фонд. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

История является экранизацией серии приключенческих книжек Владислава Ивченко. Режиссером нового телесериала выступит Александр Кириенко, а оператором Слава Пилунский. Сериал планируют снимать в стиле ретро.

История детективной комедии «Лучший сыщик» разворачивается в начале ХХ века. Сюжет расскажет о бывшем филере и детективе Иване Подопригоре, который решает бросить работу в киевском охранном отделении и покупает хутор на Полтавщине, чтобы спокойно жить подальше от города и вести хозяйство. Тем не менее, героя, исполненного чувством справедливости, тянет к расследованиям.

Исполнителей главных ролей уже утвердили, но их имена пока держат в секрете.

Фото: ICTV

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