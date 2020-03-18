ICTV извинился за субтитры во время трансляции Зеленского

Телеканал ICTV принес извинения за техническую ошибку, которая произошла 17 марта во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского в 22.30. Об этом пишет пресс-служба.

«Учитывая важность обращения Президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов для того, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрит новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию», — заявил канал.

Также ICTV попросил всех зрителей и журналистов «обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения». В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД «Друг» или обращаться в посольства Украины в разных странах.

Напомним, 17 марта во время трансляции Зеленского телеканал ICTV случайно включил другие субтитры. В частности инструкции президента для украинцев сопровождались такими строками: «Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…».

Фото: скриншот ICTV

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