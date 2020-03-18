Главная Новости ICTV извинился за субтитры во время трансляции Зеленского
ICTV извинился за субтитры во время трансляции Зеленского
НовостиТВ

ICTV извинился за субтитры во время трансляции Зеленского

от Telekritika
Telekritika 1262

Трансляция проходила 17 марта.

Телеканал ICTV принес извинения за техническую ошибку, которая произошла 17 марта во время трансляции обращения Президента Украины Владимира Зеленского в 22.30. Об этом пишет пресс-служба.

«Учитывая важность обращения Президента, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов для того, чтобы как можно больше людей, в частности тех, кто не смотрит новости, все равно получили бы эту общественно важную информацию», — заявил канал.

Также ICTV попросил всех зрителей и журналистов «обращать внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения». В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призывал регистрироваться в системе МИД «Друг» или обращаться в посольства Украины в разных странах.

Напомним, 17 марта во время трансляции Зеленского телеканал ICTV случайно включил другие субтитры. В частности инструкции президента для украинцев сопровождались такими строками: «Це я вбила Еріку. Вона забрала в мене кохану людину. Пробачте мені, якщо зможете…».

Фото: скриншот ICTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Google объявил о закрытии проекта развития бесплатного Wi-Fi...

18.02.2020

Бородянский заявил, что медиагруппы Украины будут предоставлять контент...

18.02.2020

Нацсовет удалил из списка адаптированных каналов три российских...

27.02.2020

«Тексты» заняли первое место на международном конкурсе Sigma...

20.02.2020

Телерейтинги: «Поймать Кайдаша» против «Мышеловки для кота», «Лига...

11.03.2020

Мировые кинокорпорации приостанавливают производство и терпят убытки

16.03.2020

Фильм «Цена правды» вышел в прокат во Франции

20.02.2020

«Новое время» вводит платный доступ к части материалов

25.02.2020

«Мої думки тихі» вернутся в украинские кинотеатры

28.02.2020

«Медиа Группа Украина» объединяет информационные активы

16.03.2020