💰 Hulu выкупила у AT&T миноритарную долю своего видеосервиса

Агентство Reuters со ссылкой на участников сделки сообщило, что выкуп акций не требует одобрения регулирующих органов. Представитель AT&T заявила, что доход от сделки будет направлен на сокращение долга компании, который на конец 2018 года составил $176,5 млрд.

После сделки с AT&T у Hulu осталось два владельца: Walt Disney Co (ей принадлежит 60% акций) и NBC Universal (дочка Comcast Corp, владеет 30% акций). В данный момент не известно, как между ними распределится приобретенный пакет акций. Если в соответствии с имеющимися долями, то Walt Disney Co будет владеть 67% акций, NBC Universal – 33%.

Напомним, что Walt Disney Co вел переговоры с NBC Universal о приобретении 30% акций Hulu, но компания заявила, что продавать их не намерена.

Hulu имеет более 25 млн подписчиков, сообщает Reuters. В 2016 году, когда Time Warner (теперь часть AT&T) приобрела долю в видеосервисе, он оценивался в $5,8 млрд. Сейчас стоимость Hulu составляет порядка $15 млрд. В Disney прогнозируют, что количество подписчиков Hulu достигнет 40–60 млн к 2024 финансовому году, а сама компания выйдет на безубыточность к 2023 или 2024 году.

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