Хор Веревки не накажут за выступление на «Квартале» – Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять административные наказания к хору Веревки из-за песни о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом министр сказал в интервью для “Радио Свобода”.

Так, на вопрос будут ли применяться административные наказания к хору Веревки, Бородянский ответил: «С моей стороны — нет». И добавил: «Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание».

Бородянский считает, что прежде всего необходимо выработать политику, которая касается не только хора Веревки, а управления государственными средствами и государственными расходами в сфере культуры вцелом. Также он отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

Напомним, ранее Национальный хор имени Веревки совместно с комиком Евгением Кошевым спел песню «Горіла хата, палала». После этого Владимир Бородянский на своей странице в Facebook принес извинения перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой и написал, что ему стыдно за выступление хора.

В свою очередь нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Веревки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Фото: Александра Йорк

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