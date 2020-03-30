Группа «1+1 медиа» поддержала образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн»

Группа «1+1 медиа» присоединилась к реализации масштабного общенационального образовательного проекта Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки, Комитета ВРУ по вопросам образования и науки и общественного союза «Освіторія» – «Всеукраинская школа онлайн». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Так, начиная со следующего понедельника, 6 апреля, каждое утро в будни, с 10:00 до 12:00, на телеканале «ПлюсПлюс» будут транслироваться уроки для учеников 5 класса, а на телеканале «УНИАН-ТВ» – для учеников 8 класса. Расписание уроков до завершения карантина можно будет узнавать из программы телепередач.

«Мы убеждены, что карантин не должен стать препятствием для получения знаний школьниками. Поэтому группа «1+1 медиа» поддержала социально важную инициативу государства относительно дистанционного обучения по школьной программе во всей Украине. Мы привлекли телеканалы группы, максимально доступные украинцам, с незакодированным спутником или цифровым эфирным сигналом», – комментирует генеральный директор «1+1 медиа» Ярослав Пахольчук.

Сбалансированная школьная программа на период карантина разработана Министерством образования и науки вместе с преподавателями. Запись уроков проходит на базе Новопечерской школы, где 40 учителей из Киева будут вести занятия для учеников со всей Украины. Чтобы дистанционное обучение было интересным и удерживало внимание школьников у экранов, к урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они будут отвечать на вопросы преподавателей, проводить с ними опыты, решать в эфире задачи.

В рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» будут преподавать: английский язык, историю Украины, всемирную историю, физику, алгебру, геометрию, географию, химию, украинский язык, украинскую литературу, биологию.

Распределение школьных программ по телеканалам: 5 класс – «ПлюсПлюс», телеканал «112 Украина»; 6 класс – NewsOne, «Пиксель»; 7 класс – ZIK; 8 класс – «УНИАН-ТВ», «Индиго»; 9 класс – телеканал «Рада», «UA: Культура»; 10 класс – «UA: Первый»; 11 класс – М1.

Напомним, проект «Всеукраинская школа онлайн» призван обеспечить доступ к дистанционному образованию для всех учеников 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением карантина в Украине.

Напоминаем, детский телеканал «ПлюсПлюс» по заказу Минздрава Украины и Общества Красного Креста Украины, запустил анимационный ролик для детей с советами о том, как вести себя во время карантина. Продолжением «супергеройского проекта» канала стали серия зарядок для детей и анимационный ролик, чем заняться дома детям на карантине.

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