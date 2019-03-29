🚀 GroupM запускает собственное «потребительское» исследования аудитории

В результате клиенты агентств GroupM смогут эффективнее общаться с аудиторией, точнее прогнозировать результаты рекламных кампаний и получат значительные конкурентные преимущества, говорится в сообщении группы.
LIVE Panel интегрирована в планировочные инструменты агентств группы, подкрепляя их необходимыми данными, что значительно облегчает процессы бюджетных оптимизаций и сокращает время от поиска идеи до ее реализации. «Исследование помогает находить эффективные коммуникационные решения для глобальных и локальных рекламных кампаний», – говорится в сообщении холдинга.
LIVE Panel – это глобальное исследование GroupM, уже работающее в 52 странах и имеющее собственную панель с 203 тысяч респондентов. В Украине исследование LIVE Panel охватывает 2000 респондентов в возрасте от 16 до 65 лет, которые отвечают на следующие группы вопросов:
- покупки – более 80 категорий товаров и услуг;
- потребление медиа – охват и частота (28 медиаканалов), внимание к рекламе и эмоциональная реакция;
- точки соприкосновения – анализ 40 возможных точек взаимодействия бренда с потребителем и их роль в принятии решений;
- поведение в digital – где, как и как часто потребляется digital-контент;
- демография – пол, возраст, доход, занятость, образование, черты характера и т. д.;
- принятие решений – где, как и кем принимаются потребительские решения.
Холдинг отмечает, что исследование предоставляет медийным агентствам GroupM (MediaCom, Mindshare, Wavemaker) дополнительные преимущества. Среди которых в холдинге выделяют:
- глубокое понимание потребителя и его поведения в медиа;
- понимание клиентского опыта (customer journey), факторов, влияющих на выбор покупателя, его мотивацию при принятии решения, поведение в точках продаж;
- поиск специфических и глубинных мотиваций потребителей и сегментирование целевой аудитории, создание уникальной аудитории для programmatic решений;
- разработка планов с глубоким пониманием потребления медиа в эпоху мультиэкранности;
- возможность проведения специальных дополнительных исследований для клиентов за счет технологии re-contact, которые помогут более глубоко проанализировать важные сегменты аудитории.
LIVE Panel – это о поведении потребителя в медиапространстве, отмечает Андрей Белошапко, медиадиректор «MediaCom Украина». «Развитие технологий последних лет привнесло заметную динамику в поведение потребителя в медиапространстве. Это формирует множество дискуссий о росте влияния digital и его уменьшении в ТВ, о необходимости адресной и персонализированной коммуникации. Действительно, понимание того, где и как вести диалог с потребителями – абсолютная необходимость для современных брендов, поскольку именно это может быть решающим в конкурентной борьбе. Опираясь на LIVE Panel и собственные инструменты, мы можем обеспечить это понимание для наших клиентов», – сообщил он.
Ирина Матюшенко, директор по стратегии «Wavemaker Украина» добавляет, что LIVE Panel будет дополнять, а не конкурировать с другими потребительскими исследованиям. «Анкета исследования Live Panel отличается от существующих уже на украинском рынке исследований, она скорее дополняет их, чем конкурирует, поэтому помимо прочего это и возможность для наших клиентов найти ответы на вопросы, до сих пор остававшиеся без ответа, – о поведении и предпочтениях украинцев как потребителей товаров, услуг, брендов и медийного контента», – резюмирует она.
Напомним, рекламный холдинг Publicis Groupe Ukraine подвел предварительные итоги первого квартала 2019-го после смены политики размещений в «Альянсе». ТВ-инфляция в 2019-м из анонсированных 45% достигла 60%, рекламодатели в первом квартале уменьшили закупки инвентаря почти на четверть и массово сократили длительность своих роликов.
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