⚡ «Громадське» осталось без исполнительного продюсера

Гайгисиз Гелдиев 15 февраля ушел с должности исполнительного продюсера «Громадського телебачення». Соответствующее уведомление появилось на его Facebook странице.

Причиной стала смена организационной структуры общественной организации: «Сменилась организационная структура. Исполнительный продюсер превратился в должность «продюсер с производства». Для меня – это шаг назад», – объяснил Гайгисиз Гелдиев в комментарии «Телекритике».

Исполнительным продюсером «Громадського» он стал 4 апреля 2018-го. В числе своих достижений на должности Гайгисиз Гелдиев назвал «Телекритике» «увеличение собственного производства и структурирование вещательной сетки телеканала». По его словам, он получил несколько предложений от других телеканалов, но пока их не принял.

Директором по производству телеканала стал Михаил Смуток, бывший исполнительный продюсер общественно-политического направления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины».

Как сообщалось ранее, 29 декабря, наблюдательный совет «Громадського телебачення» выбрал нового исполнительного директора. Им стала Марина Голота, которая до этого 12 лет была операционным директором юридической компании. Новый директор вступила в должность 5 февраля, заменив Екатерину Горчинскую, официально завершившую свою работу на этой должности 10 октября 2018-го. Председателем ОО «Громадське телебачення» остается Наталья Гуменюк.

Напомним, в декабре вместе с Михаилом Смутком с НОТУ ушел также Андрей Сайчук, который был генеральным продюсером общественно-политического направления Общественного вещателя. Он, как и Смуток, перешел работать на «Громадське телебачення».

Фото: facebook.com/gaygysyz.geldiyev