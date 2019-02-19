⚡ «Громадське» осталось без исполнительного продюсера
НовостиТВ

⚡ «Громадське» осталось без исполнительного продюсера

от Telekritika
От Telekritika 60
Главная Новости ⚡ «Громадське» осталось без исполнительного продюсера

В общественной организации прошли реорганизационные изменения.

Гайгисиз Гелдиев 15 февраля ушел с должности исполнительного продюсера «Громадського телебачення». Соответствующее уведомление появилось на его Facebook странице.

Причиной стала смена организационной структуры общественной организации: «Сменилась организационная структура. Исполнительный продюсер превратился в должность «продюсер с производства». Для меня – это шаг назад», – объяснил Гайгисиз Гелдиев в комментарии «Телекритике».

Исполнительным продюсером «Громадського» он стал 4 апреля 2018-го. В числе своих достижений на должности Гайгисиз Гелдиев назвал «Телекритике» «увеличение собственного производства и структурирование вещательной сетки телеканала». По его словам, он получил несколько предложений от других телеканалов, но пока их не принял.

Директором по производству телеканала стал Михаил Смуток, бывший исполнительный продюсер общественно-политического направления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины».

Как сообщалось ранее, 29 декабря, наблюдательный совет «Громадського телебачення» выбрал нового исполнительного директора. Им стала Марина Голота, которая до этого 12 лет была операционным директором юридической компании. Новый директор вступила в должность 5 февраля, заменив Екатерину Горчинскую, официально завершившую свою работу на этой должности 10 октября 2018-го. Председателем ОО «Громадське телебачення» остается Наталья Гуменюк.

Напомним, в декабре вместе с Михаилом Смутком с НОТУ ушел также Андрей Сайчук, который был генеральным продюсером общественно-политического направления Общественного вещателя. Он, как и Смуток, перешел работать на «Громадське телебачення».

Фото: facebook.com/gaygysyz.geldiyev

Вас так же может заинтересовать

Копы, прислуга и «Сторожевая застава»: рейтинги свежих телепремьер

23.04.2018

Британский политик расстался с подругой-расисткой

15.01.2018

Можно выдыхать: объявлены номинанты на «Оскар-2018»

23.01.2018

Работа над комедией «Секс и ничего личного» завершена

13.11.2018

Джамала, Alyosha и Мария Яремчук будут комментировать Евровидение-2018

04.05.2018

Владимир Познер извинился за фразу о китайцах

19.02.2019

Джессика Честейн подняла зарплату звезде «Формы воды»

25.01.2018

Комитет свободы слова поддержал законопроект по прозрачности собственности...

09.11.2018

«Людям нужно больше экшена»: Роман Бебех рассказал о...

25.05.2018

New York Times запустит журнал без текстов

21.09.2018
FacebookTwitter
0