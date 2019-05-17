📰 Госкомтелерадио реформировало 92% коммунальных печатных СМИ

По состоянию на 2 мая 2019 года, из 760 зарегистрированных государственных и коммунальных СМИ были реформированы 594, из них 92% коммунальных и 8% государственных. Не реформированными остались 33 издания (25 коммунальных и 8 государственных).

В то же время, Госкомтелерадио аннулировало 133 удостоверения изданий печатных СМИ: 80 коммунальных и 53 государственных. Часть из них не выходили в течение большого периода времени. «Показатели по реформированным печатным СМИ растут, поскольку Министерство юстиции Украины и его территориальные управления в течение января – апреля продолжали процедуру перерегистрации государственных и коммунальных печатных СМИ, редакции которых подали соответствующие документы до 31 декабря 2018 года» – пояснил глава Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Больше всего реформированных коммунальных СМИ в Николаевской области – 26. В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях реформированы почти все издания и лишь по одному свидетельству аннулировано.

Некоторые области попрощались с внушительным количеством изданий. Так, были аннулированы свидетельства 14 изданий в Закарпатской области, по 9 – в Днепропетровской и Киевской областях и 8 – в Черкасской. В процессе реформирования остаются 14 коммунальных СМИ во Львовской области, кроме 37 уже реформированных.

СМИ, не успевшие перерегистрироваться в положенный для этого срок и чьи свидетельства были аннулированы, теперь регистрируют новые издания с подобными названиями. Например, «Гомін» (Ровенская обл.) превратилось в «Гомін і К», а «Вперед» (Киевская обл.) во «Вперед+».

Напомним, в ноябре 2018-го сообщалось, что процесс разгосударствления прошли только половина коммунальных печатных СМИ (около 300 изданий). Согласно закону о разгосударствлении печатных СМИ, Госкомтелерадио осуществляет мониторинг реформирования печатных СМИ и редакций, выходивших на конец 2018 года. Цель процесса – обеспечение исполнения функций, сохранение названия, целевого назначения, языка издания и тематической направленности после разгосударствления.

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