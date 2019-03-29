Госкиностудии пора спасать
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Госкиностудии пора спасать

от Telekritika
От Telekritika 19
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Комиссия по выбору главы киностудии им. Довженко призывает Министерство культуры не закрывать глаза на состояние украинского кинорынка и решать проблемы киностудий комплексно.

После избрания на пост генерального директора киностудии Олеся Янчука на новый 5-летний срок три члена комиссии – основательница ООО «Киноман» и замдиректора кинотеатра «Жовтень» Людмила Горделадзе, генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич и гендиректор Национального центра Довженко Иван Козленко – обращают внимание министра на то, что «все государственные студии постигли одинаковые проблемы, разница лишь в глубине упадка: некоторые уже находятся в процессе банкротства из-за неэффективного менеджмента, другие еле сводят концы с концами. Ни на одной государственной студии больше не снимают кино (или снимают очень редко), а это означает, что они не выполняют своих уставных задач».

По мнению комиссии проблемы государственных киностудий должны рассматриваться комплексно, а руководство должно назначаться при условии наличия четкого согласованного плана реформирования.

 «Ситуация с государственными киностудиями затруднительна, и это не секрет ни для кого. Упадок очевиден, но я уверена, что есть варианты вывода их из стагнации. Это кропотливая и длительная работа, она требует детально проработанной стратегии и политической воли относительно изменений. Этого, к сожалению, мы не видим, а видим желание вернуться к системам дотаций», – прокомментировала «Телекритике» Юлия Синкевич, генеральный продюсер ОМКФ.

В своем Facebook Иван Козленко акцентирует внимание на том, что три из пяти «государственных киностудий сейчас находятся в (пред)банкротном состоянии и назначение на них новых директоров вряд ли что-то изменит». Иван Козленко также детально обозначил слабые места самого конкурса.

К примеру, до проведения конкурса Министерство культуры не разместило на сайте финансовую отчетность киностудии за последний год, что повлияло на перенос даты заседания и вызвало сомнение в обновленной концепции развития киностудии, сделанной за день.

Второй момент – это состав документов для финотчетности. Члены комиссии не смогли подать запрашиваемый Отчет руководителя, «аргументируя» это тем, что закон не предполагает наличия такого документа. Следующая проблема – состав комиссии. Иван Козленко пишет:

«В Законе четко прописано, что принимать участие в формировании конкурсной комиссии могут только представители общественных организаций соответствующего функционального направления (то есть кино), в составе нашей комиссии оказались представители ОО “Союз греков Украины”, ОО “Общество связей с украинцами за пределами Украины” и ОО “Украинский всемирный координационный совет”, которые не скрывали своих симпатий к одному из претендентов, а представитель последней еще и отказалась декларировать конфликт интересов несмотря на то, что от ее организации поступило письмо поддержки одного из кандидатов, в какой-то момент кем-то умело удаленное из состава документов, опубликованных на сайте Министерства. К сожалению, сторонники одного из кандидатов вполне очевидно разыграли между своими организациями места в общественной части комиссии».

Сторонники одного из кандидатов вполне очевидно разыграли между своими организациями места в общественной части комиссии

Приводим ниже полный текст обращения, которое прикреплено к протоколу голосования во время конкурса на пост директора киностудии им. Довженко. Документ, оказавшийся в распоряжении LB.ua, подписали основательница ТОВ «Киноман» и бывший директор кинотеатра «Жовтень» Людмила Горделадзе, генеральный продюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич и гендиректор Национального центра Довженко Иван Козленко.

Госкиностудии пора спасать

Госкиностудии пора спасать

Фото: Facebook

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