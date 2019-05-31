Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко

Об этом Смешко написал у себя в Facebook. «Сообщаю, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель – Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную раду Украины. Сразу же после выборов он планирует вернуться к профессиональной деятельности журналиста», – пояснил политик.

Напомним, что накануне президентских выборов Смешко дал продолжительное интервью программе «Гордон». Впоследствии политик публично поблагодарил Гордона, пояснив: «Он сыграл очень позитивную роль. Кроме Дмитрия Гордона, у нас фактически не было выхода на СМИ национального уровня». По результатам первого тура выборов Смешко набрал порядка 6% голосов и заслужил в прессе ярлык «темной лошадки».

Ранее основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон вместе со своей женой, главредом «Гордон» Олесей Бацман сообщили, что прекращают свое сотрудничество с телеканалом «112 Украина» из-за Виктора Медведчука.

Фото: «112 Украина»