💶 Google заплатит штраф в 1,5 млрд евро

Еврокомиссия начала расследование еще в 2016 году. С 2006 года компания Google ограничивала контракты на рекламу конкурентов в сервисе контекстной рекламы AdSense for Search. Она заключала соглашения со сторонними сайтам и не позволяла конкурентам размещать рекламу в их поисковых выдачах. Кроме того, корпорация требовала, чтобы ее собственная реклама получала премиальное размещение.

В 2017–2018 годах Еврокомиссия дважды штрафовала Google на общую сумму почти 7 миллиардов евро за нарушения в работе на рынке поисковых систем и ограничения на переустановку приложений на мобильных телефонах с операционной системой Android.

«Google более десяти лет злоупотреблял своим лидерством на рынке и лишал другие компании шанса на справедливую конкуренцию и инновации», – заявила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Сумма штрафа составляет 1,29% от оборота Google в прошлом году и рассчитывалась на основании доходов от интернет-рекламы.

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