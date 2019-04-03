⚡ Google+ закрылся

Вчера вечером Google+ полностью закрыли. С прошлого года даже те, кто не пользовался активно площадкой, могли видеть в своем почтовом сервисе Gmail множественные уведомления о том, что сеть закроется, – необходимо сохранить свои данные и контакты.

«Со второго апреля ваши аккаунты или любые страницы на Google+ будут закрыты, и мы начнем удалять информацию пользователей с Google+», – писали тогда представители компании.

Корпоративная часть социальной сети продолжит работать. Компания не скрывает причин своего закрытия и обнародовала их еще в 2018: в Google+ дважды обнаружили серьезные уязвимости и к тому же, банально, соцсеть не получила ожидаемой популярности – на момент первого объявления о подготовке к закрытию 90% всех сессий в Google+ длились не более 5 секунд.

Напомним, соцсеть Google+ запустили в 2011 году с целью создать конкурента для Facebook, но «конкурент» стал одним из крупнейших провалов компании, которая даже не проинформировала в свое время пользователей об утечке данных, чтобы не привлекать внимание регуляторов и не нанести вред своей репутации. На разработку Googke+ потратили почти $600 млн, и в сети неоднократно говорили о том, что продукт явно не оправдал затраченный на себя ресурс. За 5 лет существования соцсеть смогла набрать только 395 млн активных пользователей, что в разы меньше, чем суточный трафик главных игроков рынка.

Фото: enkey.it

