⚡ Google представил топ-запросы 2018 года в Украине

Самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украина стал «ЧМ 2018» – чемпионат мира по футболу. На второй позиции ‒ новый сезон российского сериала «Мажор» (его не транслировали украинские телеканалы), а на третьей ‒ конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы «Школа» (Украина) и «Полицейский с Рублевки» (РФ), а также Олимпиада-2018.

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе «Дизель Шоу» Марине Поплавской. Кроме того, в 2018 году украинцы искали информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл.

В категории «Фильмы» в этом году украинцы чаще всего искали в Google новую картину вселенной Marvel «Веном». В целом, продолжения популярных фильмов традиционно вызывают высокий интерес украинских пользователей – таковых в первой десятке семь. Также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google попала украинская комедия «Скажене весілля».

Лидером в категории телевизионных шоу стал конкурс Евровидение-2018, а из сериалов украинцев больше всего заинтересовали новые сезоны криминальной драмы «Мажор», сериала про жизнь современных школьников «Школа» и комедии «Полицейский с Рублевки».

«Покупкой года» в Украине стала игрушка «Бейблэйд»; также украинцы интересовались приобретением цифрового тюнера Т2, билетов на поезд и биткоина.

В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. Пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, а в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоин, корь, томос и реинтеграция.

Полностью список самых популярных запросов 2018 года в Украине выглядит следующим образом:

Топ запросов в Google в Украине по месяцам: январь – щедривки, февраль – зимняя Олимпиада, март – Кемерово, апрель – «Полицейский с Рублевки» 3 сезон, май – Евровидение, июнь – ЧМ-2018, июль – «Россия – Хорватия», август – Кобзон умер, сентябрь – «Цвет настроения черный», октябрь – Марина Поплавская, ноябрь – «Мажор» 3 сезон, декабрь – Золотой мяч 2018.