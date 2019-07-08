Голованов: Телемосту с «Россией 24» навредил Киселев

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов прокомментировал сорванный телемост, запланированный с российским телеканалом «Россия-24». Он считает, что в срыве телемоста виноват Дмитрий Киселев. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что команда канала NewsOne собиралась подготовить телемост «без политики», без присутствия в эфире людей, которые имели бы отношение к политике или пропаганде. Телемост готовился в первую очередь для российского зрителя, в частности, для миллионов украинцев, которые сейчас живут на территории России и нуждаются в честном диалоге с обычными украинцами.

«Сейчас в России находится более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Ни с теми, кто по своей воле уехал, ни с теми, кто сидит в тюрьме по политическим делам и может смотреть только российское TV. Семьи разделены. Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков. Без подставных людей в студии. Ведь проверить сейчас можно каждого и узнать, действительно ли человек в студии пострадал, или он нанятый актер. В наших студиях должны были быть обычные люди, которые хотят поговорить и задать вопросы. Задать вопросы друг другу, так как от своих политиков и коррумпированных чиновников они ответы не получают. Наше условие российской стороны – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель)», – говорит Василий Голованов.

Генпродюсер отметил, что главный пропагандист режима президента России Владимира Путина Дмитрий Киселев не имеет отношения к организации телемоста, и его вмешательство в ситуацию лишь навредило попытке начать диалог. «Заявление и анонс Дмитрия Киселева стали новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу», – добавил он.

Также Василий Голованов сделал ряд заявлений: команда телеканала подверглась атакам со стороны общественности, журналисты и их семьи «начали получать угрозы расправы», ввиду чего было решено отказаться от идеи проведения телемоста. Идея проведения марафона якобы возникла именно с подачи журналистcкого коллектива, без вмешательства со стороны: «Журналисты – это 4-я власть, которая в праве самостоятельно принимать решения о том, что делать, кому давать слово. Если это не противоречит украинскому и международному законодательству». Генпродюсер не сообщил, просчитывали ли на телеканале реакцию общества на телемарафон с российским пропагандистским вещателем.

Глава канала призывает президента к диалогу: «Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко за слово “марионетка” в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne – не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет ещё не слишком поздно», – резюмирует он.

Отметим, что Василий Голованов родился в 1982 году, в Таллине. Он рос под Мурманском, после чего переехал в Киев, где находится по состоянию на сегодняшний день. Ранее был актером и драматургом, после чего озвучивал разнообразные анонсы, стал вести эфиры на телевидении.

Напомним, телеканалы «Россия 1» и «Россия 24» входят в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, к которой указом президента от 14 мая применены санкции. Проведение телемоста с телерадиовещателями государства-агрессора, в отношении которого применены санкции, является нарушением действующего законодательства Украины.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за желания телеканала NewsOne устроить телемост с «Россией 24». Ведомство вызывает владельца NewsOnе на допрос и готовит представление на арест активов владельца телеканала.

Фото: NewsOnе