Главред AIN.UA прочитает лекцию о взаимоотношениях медиа и бизнеса
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Главред AIN.UA прочитает лекцию о взаимоотношениях медиа и бизнеса

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Медиатусовка Главред AIN.UA прочитает лекцию о взаимоотношениях медиа и бизнеса

Главный редактор издания AIN.UA прочитает лекцию по вхождению в медиа.

Илья Кабачинский, главный редактор AIN.UA, в прошлом журналист Forbes и отраслевых проектов, проведет в Киеве лекцию «Как бизнесу попасть в медиа». В прошлом году Илья успел засветиться в качестве амбассадора и спикера Fashion Tech Summit. Заметим, в медиакругах у Ильи Кабачинского репутация «хорошего парня».

На позиции главреда интернет-журнала, посвященного IT-бизнесу, стартапам, технологиям и предпринимательству Илья работает два года, и на старте своей карьеры в издании делал ставку на авторский контент и новые форматы.

23 февраля Илья расскажет собственникам бизнеса и контент-креаторам о том, какие истории бизнеса интересны СМИ, каким должен быть контент, чтобы попасть в топовые медиа. Цель лекции, какой ее видят организаторы, – предоставить платформу диалога между бизнесом и одним из главных редакторов деловой прессы.

Вход свободный, регистарция http://bit.ly/2GTE7zF

Почитать о том, как прошло мероприятие 1+1 о бизнесе и шоу-бизнесе «Когда шоу встречает бизнес», созданное по инициативе гендиректора «1+1 медиа» Александра Ткаченко, можно тут.

Фото: Facebook Ильи Кабачинского

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