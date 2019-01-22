⚡ Главным редактором сайта focus.ua стал Алексей Газубей

Алексей Газубей ранее также работал заместителем главного редактора «КП в Украине» и газеты «Сегодня», главным редактором «Газеты Киевской» и «Газеты по-киевски». В «Фокус Медиа» он будет отвечать за редакционную часть проекта focus.ua. «Перед Алексеем поставлена задача увеличить количество актуального и оперативного контента, не теряя при этом традиционных для «Фокуса» стандартов качества. Михаил сконцентрируется на стратегическом развитии focus.ua – дистрибуции контента, развитии бренда в социальных медиа, взаимодействии с поисковыми системами», – рассказала директор «Фокус Медиа» Виктория Калкатина.

«Все проекты Алексея переворачивали медиасреду Украины. Я надеюсь, что под его руководством сайт «Фокус» вернет позиции одного из топовых по посещаемости ресурсов страны», – прокомментировал назначение главный редактор «Фокус Медиа» Евгений Гордейчик.

«Наша задача в том, чтобы оперативно предоставлять нашему читателю не просто новость, а удовлетворяющий его анализ, прогноз, экспертные оценки актуальных событий, выполненные при этом на высоком качественном уровне. Уверен, что и команде сайта, которая еще формируется, и сотрудникам печатной версии вполне по силам совместно это осуществить», – отметил Алексей Газубей.

Михаил Багинский, возглавлявший сайт с марта 2018 года, перешел на позицию шеф-редактора ресурса. Он займется стратегическими вопросами развития сайта – кастомизацией контента под запросы конкретного пользователя и его дистрибуцией через новые каналы.

«В 1996 году Билл Гейтс опубликовал колонку под заголовком «Контент – это король», в которой описал свое довольно оптимистическое видение развития интернета. Сегодня с ним мог бы поспорить Марк Цукерберг, выдвинувший своего претендента на престол по имени «алгоритм». Для СМИ эта борьба означает, что для привлечения и удержания читателей нужен не только высококлассный контент, но и хорошо налаженная система его распространения, созданием которой я и займусь», – цитирует холдинг Михаила Багинского.

Также в холдинге сообщают, что идет процесс создания новой платформы для сайта focus.ua, которая станет новаторской для украинского медиарынка с точки зрения дизайна и функциональных возможностей. В «Фокус Медиа» акцентируют на том, что редакционная политика издания останется неизменной: «“Фокус” и далее поддерживает стандарты качественной журналистики, предоставляя читателям объективную информацию, основанную на фактах и альтернативных мнениях. В приоритете редакции – аналитические материалы и объяснительная журналистика», – говорится в сообщении холдинга.

Напомним, летом прошлого года журнала «Фокус» покинули ряд журналистов из-за редакционной политики. Тогда сообщалось, что на «Фокус Медиа» имеет влияние народный депутат от группы «Возрождение» Виталий Хомутинник. Холдинг объединяет журнал «Фокус» с сайтом focus.ua и приложением «Фокус. Красивая страна». Его официальным собственником выступает Анатолий Евтухов – владелец радиохолдинга Business Radio Group.

Фото: Фокус медиа