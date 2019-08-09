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Герои сериала «Друзья» стали Lego-игрушками

от Telekritika
От Telekritika 721
Главная Новости Герои сериала «Друзья» стали Lego-игрушками

Компания Lego выпустила конструктор по мотивам популярного сериала 90-х «Друзья».

Компания Lego создала конструктор с героями ситкома «Друзья». Набор Ideas Friends Central Perk дает возможность собрать здание кофейни, где встречались друзья. В него входят и фигурки главных героев сериала – Рэйчел, Моники, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса, пишет Buro 24/7.

Конструктор, посвященный культовому сериалу, состоит из 1719 деталей.  В нем точно воссоздали манхэттенское кафе: вывеску, знакомый интерьер, чашки и даже табличку Reserved. Есть и двойные двери со сценой, с которой Фиби пела о драном коте. Также в набор вошли студийные камеры, осветительные приборы и прочее оборудование, необходимое для съемок.

Герои сериала «Друзья» стали Lego-игрушками

Герои сериала «Друзья» стали Lego-игрушками

Фигурки постарались сделать похожими на своих прототипов и даже обеспечили характерным реквизитом. У Lego-Рейчел есть поднос с кофе, у Фиби – гитара, у Моники – кекс, у фигурки Чендлера – ноутбук, у Джоуи – пицца, а у Росса – газета.

Набор стал частью проекта Lego Ideas, который дает возможность всем желающим подавать идеи для будущих продуктов Lego. Ideas Friends Central Perk разработал фанат по имени Aymeric Fievet.

Фото: Lego

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