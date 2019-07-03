Гендиректор ЮНЕСКО отреагировала на убийство журналиста Вадима Комарова

«Я верю, что власти продолжат расследование этого убийства и привлекут виновных к ответственности», – заявила Одри Азулай. Полный текст заявления, который опубликовали 2 июля, можно найти на официальном сайте ЮНЕСКО. Международные правозащитные организации выражают встревоженность ситуацией с безнаказанностью за убийства журналистов.

По данным полиции, одна из основных версий убийства – профессиональная деятельность Вадима Комарова. Журналист писал о коррупционных скандалах, в которых замешана местная власть. За день до нападения 4 мая он объявил о запланированной публикации статьи о коррупции в черкасских спортивных школах.

Напомним: 20 июня «Телекритика» сообщила о смерти Вадима Комарова, который так и не смог выйти из комы после полученных травм. Всего он пробыл в коме 46 дней. Похоронили журналиста 21 июня. На сегодняшний день новостей о ходе расследования нет. «Телекритика» будет внимательно следить за развитием ситуации.

Фото: tsn.ua