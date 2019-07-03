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Гендиректор ЮНЕСКО отреагировала на убийство журналиста Вадима Комарова

от Анна Тимаревская
От Анна Тимаревская 90
Главная Новости Гендиректор ЮНЕСКО отреагировала на убийство журналиста Вадима Комарова

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай призвала украинские власти продолжить расследование дела журналиста Вадима Комарова, погибшего после избиения в центре Черкасс.

«Я верю, что власти продолжат расследование этого убийства и привлекут виновных к ответственности», заявила Одри Азулай. Полный текст заявления, который опубликовали 2 июля, можно найти на официальном сайте ЮНЕСКО. Международные правозащитные организации выражают встревоженность ситуацией с безнаказанностью за убийства журналистов.

По данным полиции, одна из основных версий убийства – профессиональная деятельность Вадима Комарова. Журналист писал о коррупционных скандалах, в которых замешана местная власть. За день до нападения 4 мая он объявил о запланированной публикации статьи о коррупции в черкасских спортивных школах.

Напомним: 20 июня «Телекритика» сообщила о смерти Вадима Комарова, который так и не смог выйти из комы после полученных травм. Всего он пробыл в коме 46 дней. Похоронили журналиста 21 июня. На сегодняшний день новостей о ходе расследования нет. «Телекритика» будет внимательно следить за развитием ситуации.

Фото: tsn.ua

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