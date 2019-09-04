ГБР отчитается за обыски на «Общественном» перед Комитетом антикоррупционной политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики заслушает Государственное бюро расследований в связи с обысками на «Общественном». Об этом заявила председатель комитета, народный депутат Анастасия Красносельская, сообщает РБК-Украина.

«Ставлю на голосование вопрос обращения комитета в Государственное бюро расследований с приглашением руководства ГБР на одно из заседаний комитета для того, чтобы проинформировать о ситуации с обысками на “Общественном”… Причем по делу, которое объявлено ​​для СМИ как имеющее отношение к коррупции», – заявила Красносельская. За принятие решения проголосовали единогласно.

Соответствующее предложение внесла на заседании нардеп от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар. По ее словам, обратиться к ГБР за разъяснениями требуют представители общественных организаций.

«Дата заседания, на котором мы рассмотрим этот вопрос, будет определена позже», – добавила Виктория Сюмар.

Ранее обеспокоенность из-за обысков на «Общественном» выразили в ОБСЕ. Национальный союз журналистов Украины требует от Государственного бюро расследований доказательств необходимости проведения обысков, в том числе дома у сотрудников вещателя. Также медиадвижение «Медиа за осознанный выбор» обнародовало заявление, в котором призывает следственные органы не допустить блокирования независимой работы «Общественного».

30 августа 2019 года в квартирах председателя правления ОАО НСТУ Зураба Аласании и нескольких директоров департаментов телерадиокомпании, а также в главном офисе прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники ГБР в сопровождении представителей СБУ. На «Общественном» заявили, что расценивают это как попытку запугать руководителей единственной медиакомпании страны, не принадлежащей ни одной политической или бизнес-группе.

Благотворительный фонд «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине» расценивает обыски в самом фонде (который является не зависимым от НОТУ юридическим лицом) как попытку помешать поддержке общественного вещателя со стороны партнеров, доноров и грантодателей.

Напомним, «Телекритика» писала о том, как проходили обыски у Зураба Аласании и в НОТУ.

Фото: Александра Йорк