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ГБР отчитается за обыски на «Общественном» перед Комитетом антикоррупционной политики

от Telekritika
От Telekritika 353
Главная Новости ГБР отчитается за обыски на «Общественном» перед Комитетом антикоррупционной политики

Парламентский Комитет по вопросам антикоррупционной политики пригласил руководство Государственного бюро расследований на одно из следующих заседаний.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики заслушает Государственное бюро расследований в связи с обысками на «Общественном». Об этом заявила председатель комитета, народный депутат Анастасия Красносельскаясообщает РБК-Украина.

«Ставлю на голосование вопрос обращения комитета в Государственное бюро расследований с приглашением руководства ГБР на одно из заседаний комитета для того, чтобы проинформировать о ситуации с обысками на “Общественном”… Причем по делу, которое объявлено ​​для СМИ как имеющее отношение к коррупции», – заявила Красносельская. За принятие решения проголосовали единогласно.

Соответствующее предложение внесла на заседании нардеп от фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар. По ее словам, обратиться к ГБР за разъяснениями требуют представители общественных организаций.

«Дата заседания, на котором мы рассмотрим этот вопрос, будет определена позже», – добавила Виктория Сюмар.

Ранее обеспокоенность из-за обысков на «Общественном» выразили в ОБСЕ. Национальный союз журналистов Украины требует от Государственного бюро расследований доказательств необходимости проведения обысков, в том числе дома у сотрудников вещателя. Также медиадвижение «Медиа за осознанный выбор» обнародовало заявление, в котором призывает следственные органы не допустить блокирования независимой работы «Общественного».

30 августа 2019 года в квартирах председателя правления ОАО НСТУ Зураба Аласании и нескольких директоров департаментов телерадиокомпании, а также в главном офисе прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники ГБР в сопровождении представителей СБУ. На «Общественном» заявили, что расценивают это как попытку запугать руководителей единственной медиакомпании страны, не принадлежащей ни одной политической или бизнес-группе. 

Благотворительный фонд «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине» расценивает обыски в самом фонде (который является не зависимым от НОТУ юридическим лицом) как попытку помешать поддержке общественного вещателя со стороны партнеров, доноров и грантодателей.

Напомним, «Телекритика» писала о том, как проходили обыски у Зураба Аласании и в НОТУ.

Фото: Александра Йорк

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