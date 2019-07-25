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Футбол без лишних слов: «Эспрессо» запускает новый проект

от Telekritika
От Telekritika 575
Главная Новости Футбол без лишних слов: «Эспрессо» запускает новый проект

Новая спортивная программа телеканала «Эспрессо» получила название «Футбольный формат». Ее ведущими будут Андрей Малиновский и Роберто Моралес.

Новый проект «Футбольный формат» презентуют на телеканале «Эспрессо» 26 июля в 18:30. Длительность каждого выпуска – полчаса. Они будут выходить дважды в неделю – в понедельник в 20:30 и в пятницу в 18:30.

Авторы проекта обещают «исключительно профессиональный анализ матчей, эксклюзивные интервью, голы, сэйвы, эмоции». Продолжительность выпусков не предполагает лишних разговоров и общих фраз.

Как говорит ведущий Андрей Малиновский, цель проекта – создать позитивный имидж украинского футбола. «Мы хотим привлечь нового болельщика и благодаря каналу “Эспрессо” существенно расширить зрительскую аудиторию. Приглашаем на полчаса погрузиться в атмосферу футбола как болельщиков со стажем, так и людей, которые ценят незаангажированный взгляд на украинский футбол».

По словам Роберто Моралеса, у украинского футбола много недостатков, но он ближе всего нашим болельщикам и поэтому дарит им самые яркие эмоции.

На днях «Телекритика» сообщала, что «Профутбол» откроет новый футбольный телесезон на канале «2+2».

Фото: Unsplash

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