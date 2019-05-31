🔥 Forbes в Украине перезапустят словаки

Новым издателем Forbes в Украине выступит словацкая компания Barecz & Conrad Media. Она уже владеет другими франшизами Forbes: в Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии. Украина станет пятым рынком для издательства. Об этом пишет AIN со ссылкой на свои источники. Представители Barecz & Conrad Media на запрос AIN.UA не ответили.

Имея опыт, словацкий издатель планирует взяться за издание в Украине избежав прежних ошибок, сообщил AIN.UA источник, близкий к теме. На данный момент у «Forbes Украина» уже есть главный редактор, на его поиск ушло несколько месяцев. Это известный медиаменеджер, его имя пока не называют. Сейчас идет подбор команды. На подготовку к запуску может уйти до полугода.

Американские представители Forbes Inc. искали в Украине в первую очередь тех, кто финансово мог бы потянуть работу издания. По данным AIN.UA, на стадии переговоров американцы были с одним из крупных издательских домов в Украине, который уже выпускает ряд глянцевых журналов. Почему не сложилось – неизвестно. Также купить лицензию Forbes предлагали ряду украинских предпринимателей, которые не связаны с властью.

Издание акцентирует на том, что затраты только на редакцию издания составляют от $30 000 до $50 000 ежемесячно. Выставленный ценник за лицензию, по данным AIN.UA, – еще $100 000.

Напомним, право на выпуск «Forbes Украина» получил холдинг UMH в 2009 году, в марте 2011-го вышел первый номер журнала. В 2013-м основатель холдинга Борис Ложкин продал холдинг ныне беглому олигарху Сергею Курченко. В том же году 13 членов редакции ушли из издания вместе с главредом Владимиром Федориным. Все они заявили о давлении и цензуре. В 2014-м центральный офис Forbes Inc. решил отозвать лицензию у местного Forbes, но столкнулся с сопротивлением локального менеджмента. Это стало причиной длительного судебного процесса. Последний номер «Forbes Украина» вышел в 2017-м году, после этого еще некоторое время работал сайт (в середине 2017-го перестал обновляться и он).

Издание пишет, что причиной остановки работы «Forbes Украина» стали финансовые проблемы у издателя – UMH. Большая часть команды перешла в новое деловое интернет-издание – Mind.ua. Лицензия «Forbes Украина» закончилась летом 2018 года. За несколько месяцев до этого американцы стали искать новых издателей.

Фото: Forbes