Фильм Олега Сенцова «Носорог» получил финансирование от Польского киноинститута

Проект криминальной драмы «Носорог» от Олега Сенцова выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута. Об этом сообщает пресс-служба Arthouse Traffic.

Подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не было завершено.

«Носорог» – фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным – только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки – сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога.

Фильм будет создаваться в копродукции Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

«Польские коллеги поддерживали меня на протяжении многих лет – как в информационном поле во время заключения, так и в совместном производстве фильма «Номера», который я режиссировал дистанционно. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается, и полученное финансирование даст мне возможность воплотить замысел, который родился еще в 2011 году», – комментирует победу в конкурсе проектов Олег Сенцов.

Фото: Arthouse Traffic

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