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Фильм Олега Сенцова «Носорог» получил финансирование от Польского киноинститута

от Telekritika
От Telekritika 233
Главная Кино Фильм Олега Сенцова «Носорог» получил финансирование от Польского киноинститута

Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

Проект криминальной драмы «Носорог» от Олега Сенцова выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута. Об этом сообщает пресс-служба Arthouse Traffic.

Подготовка к съемкам ленты началась еще в 2013 году, однако из-за незаконного заключения режиссера в России, производство фильма не было завершено.

«Носорог» – фильм о 90-х в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и безжалостным – только так можно заработать авторитет и выжить в 90-е. Драки, разборки, убийства, пытки – сила, жестокость и безнаказанность превращают его в безжалостного носорога.

Фильм будет создаваться в копродукции Украины, Германии и Польши. Начало съемок запланировано на сентябрь 2020 года.

«Польские коллеги поддерживали меня на протяжении многих лет – как в информационном поле во время заключения, так и в совместном производстве фильма «Номера», который я режиссировал дистанционно. Я очень рад, что наше сотрудничество продолжается, и полученное финансирование даст мне возможность воплотить замысел, который родился еще в 2011 году», – комментирует победу в конкурсе проектов Олег Сенцов.

Фото: Arthouse Traffic

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