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Фильм «Цена правды» вышел в прокат во Франции

от Telekritika
От Telekritika 409
Главная Кино Фильм «Цена правды» вышел в прокат во Франции

Лента вышла под другим названием.

Историческая драма «Цена Правды» (оригинальное название Mr. Jones) 18 февраля вышла во французский прокат, сообщается на Facebook-странице фильма.

Во французских кинотеатрах фильм выйдет под названием «Тень Сталина» (L’Ombre de Staline).

Фильм рассказывает о Валлийском журналисте и советнике британского премьер-министра Гарете Джонсе, который ищет новую большую историю и приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Там он знакомится с Адой Брукс, которая открывает ему глаза на «советскую утопию», и Гарет начинает собственное расследование. Шаг за шагом он приближается к раскрытию правды о величайшей трагедии украинского народа — Голодоморе.

Лента снята в копродукции Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute), Украины (Kinorob при поддержке Госкино) и Великобритании (Jones Boy Film).

Напомним, фильм «Цена правды» стал открытием фестиваля британского кино в Киеве, на который приехала и режиссер фильма — Агнешка Холланд.

Фото: кадр из фильма «Цена правды»

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