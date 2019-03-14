💰 Фиала хотел перекупить у Курченко УМХ

Об этом он сообщил в эфире «Радио НВ» 12 марта, посвященном годовщине запуска вещателя. В понимании Томаша Фиалы без независимых медиа невозможно развитие демократии и экономики в стране. Для него инвестиции в медиа сравнимы с социальной ответственностью бизнеса.

«Идея инвестировать в независимые медиа к нам пришла в первые дни после того, как Янукович сбежал из страны. Я знал Виталия Сыча уже давно, знал, что он делает очень качественную работу. Знал, что он ушел из холдинга УМХ в конце 2013 года – еще до Революции, из-за надвигающейся цензуры в том издании, в котором он раньше работал. Он ушел, к счастью, вместе с коллективом. Хотя у них не было никаких альтернатив – они остались без работы, поскольку не хотели выполнять за деньги задания Курченко и «семьи» Януковича. (…) Золотое правило – без развития медиа не может быть демократии в стране. Без развития демократии не может быть здоровой и свободной экономики и растущей, процветающей страны. Вы не найдете в мире стран, где не работало бы это правило», – говорит Фиала.

После Евромайдана в 2014-м он хочет перекупить у Сергея Курченко УМХ: «Я участвовал и в первом, и во втором Майдане. Мне хотелось вложить часть наших денег во что-нибудь социально ответственное, которое, к сожалению, не генерирует доход, но для развития страны позитивно. Поэтому в 20-х числах февраля созвонился с Виталием, рассчитывая, что Курченко, убегая из страны, захочет продать холдинг УМХ или его часть обратно. Я думал, что он ему уже не нужен, поскольку убегал в Москву. Оказалось, что нет – большинство из тех людей, которые убежали в Москву, они сохранили владение медиаактивами в Украине, с надеждой влиять здесь на политику и в дальнейшему вернуться в Украину. Мы тогда решили с Виталием создать что-то с нуля и запустили через два месяца: в мае – журнал, а в июне – сайт. Оба проекта успешно развиваются», – сообщил Томаш Фиала.

О запуске «Радио НВ» его собственник рассказал следующее: «Что касается радио – езжу на работу и с работы и слушаю радио, музыка мне неинтересна. Хочется слушать последние новости. Качественного радио в Украине не было на тот момент, но здесь есть хорошая база с хорошими журналистами, которая хорошо работает с точки зрения качественного продукта, почему бы не добавить радио. Начали общаться с некоторыми собственниками радиостанций. Так как получить лицензию с нуля почти невозможно, я в результате приобрел «Радио Эра» полтора года назад. Полностью его переформатировали, перевезли сюда студию. Большинство коллектива было набрано с нуля. Мы, как собственники, не влияем на редакционную политику – есть Виталий Сыч, Валерий Калныш и их коллектив. Нам важно, чтобы журналистика была независимая, и не было никаких политических влияний. Я очень доволен результатами. Слушаю всегда в машине, мне нравится тот прогресс, и он уже отражается в рейтингах – радио слушает все больше людей».

Напомним, шеф-редактор «Радио НВ» Валерий Калныш рассказал о новом сезоне. В эфире радиовещателя появятся женские программы, передачи об аграрном бизнесе, стартапах, литературе и истории.

Фото: НВ