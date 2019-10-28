Федоров планирует пересмотреть подход к коммуникации госорганов

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что хочет кардинально пересмотреть подход к коммуникации госорганов. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

«Основная задача коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей – куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать «клиентов» (для кого делается реформа), улучшать процессы», – пишет Федоров. По словам министра, это необходимо для получения качественной обратной связи и создания команды «амбассадоров» проекта.

На данный момент формируется команда коммуникации и министр приглашает специалистов в сфере маркетинга, PR и видеоконтента присоединиться. Федоров также написал, что должна сделать новая команда в его понимании:

о тойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, а пресс-секретари своей;

начать с четкой стратегии и конкретных KPI;

быть быстрее: прямые трансляции бывают лучше текста;

понимать аудиторию и давать ценность, а не рассказывать об «успешном успехе».

Фото: Facebook-cтраница Михаила Федорова

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