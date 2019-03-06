Федор Бондарчук замечен в поездах «Укрзалізниці»
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Федор Бондарчук замечен в поездах «Укрзалізниці»

от Telekritika
От Telekritika 118
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Пассажиры уличили проводников «Укрзалізниці» в том, что они самовольно транслируют в поездах сериалы российского режиссера Федора Бондарчука, которому СБУ запретила въезд на территорию страны.

Александр Рудоманов, украинский журналист и блогер, опубликовал на своей странице Facebook соответствующее фото с подписью: «5 год войны. Проводники по собственной инициативе ставят сериал Федора Бондарчука, который запрещен в Украине. Чем люди думают. Ну реально, чем?».

Федор Бондарчук замечен в поездах «Укрзалізниці»

Фото: Facebook Александр Рудоманов

Реакция аудитории не заставила себя ждать: осудили, вспомнили предстоящие выборы, «закрытые глаза» властей на беспорядки в стране и прочее. Какой именно сериал транслировался, не указано, на скриншоте виден логотип российского телеканала ТНТ, которого нет в списке адаптированных вещателей. 

«Ничем они не думают. Нечем им думать. Для них и войны нет», «Пусть на РЖД идут работать», «Это надо наказывать», «Вата», «Они не думают», «5 год войны, а на вокзале в зале ожидания стоит немного в стороне от кресел беспризорный баул, который в течение 30–40 минут не замечает патруль полиции (?), Ритмично проходит мимо. А то только кино» – комментируют в сети.

Федор Бондарчук замечен в поездах «Укрзалізниці»

Напомним, Федор Бондарчук внесен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, и получил запрет на въезд в Украину на 5 лет. В 2017 году Бондарчука внесли в базу сайта «Миротворец», где указывалось, что он ведет антиукраинскую пропаганду, открыто поддерживает агрессивную политику РФ и манипулирует общественно значимой информацией. В Минкульте сообщают, что трансляция программ с участием кого-либо из списка влечет за собой административную и другую ответственность, предусмотренную законом.

Фото: Facebook

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