🚫 Facebook за полгода удалила более трех миллиардов фейковых аккаунтов

За полгода социальная сеть Facebook удалила более трех миллиардов фейковых учетных записей, сообщается на ее официальном сайте.

В компании отмечают, что количество поддельных аккаунтов сильно увеличилось из-за «автоматических атак злоумышленников», которые пытаются создать большие объемы учетных записей одновременно. Facebook отключили 1,2 млрд аккаунтов в последнем квартале 2018 года (с октября по декабрь) и еще 2,19 млрд за первые три месяца 2019-го. «Мы будем продолжать искать новые способы противодействовать попыткам нарушить нашу политику», – говорится в заявлении.

В компании отметили, что обнаружили более 95% нежелательного контента, прежде чем кто-либо из пользователей увидел его. «Что касается ненавистнических высказываний, то теперь мы обнаруживаем 65% контента, который мы удаляем, по сравнению с 24% чуть более года назад», – отметили в Facebook, добавив, что с января по март удалили 4 миллиона сообщений, связанных с разжиганием ненависти в соцсети.

Напомним, ранее ведущие технологические компании мира Facebook и Google (YouTube) подписали глобальные обязательства для борьбы с «террористическим» и «экстремистским» контентом в интернете.

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