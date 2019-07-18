Facebook раздал первые гранты на развитие локальных СМИ

Стало известно, кто получит первые гранты от The Facebook Journalism Project. Суммы составляют от $5 тыс. до $25 тыс. Эти деньги достанутся изданиям, которые развивают сообщества, работая с Facebook, в частности, создавая и продвигая локальные группы в соцсети. Полный список победителей опубликовали на сайте проекта.

Особое внимание в The Facebook Journalism Project уделили тем регионам, где есть проблемы с количеством новостных изданий. Всего в этот раз гранты получили 23 организации. Среди них есть проект разработки инструментов для расширения обмена данными с локальными отделами новостей. Среди прочих получила грант инициатива создания базы данных, основанной на общедоступных записях, в которой будут указаны компании, виновные в краже заработной платы. Из «именитых» изданий фигурирует Los Angeles Times – соцсеть профинансирует создание местного книжного клуба при издании.

Вместе с грантами эти организации получат еще и консультационную помощь по работе с сообществами. У победителей есть полгода, чтобы реализовать проекты и поделиться своими успехами с другими службами новостей.

Миссия The Facebook Journalism Project в том, чтобы поддерживать и связывать людей и организации, которые создают сообщество через местные новости.

Отметим, в январе сообщалось, что Facebook планирует инвестировать $300 миллионов в новостные проекты региональных новостей.

Напомним, The Associated Press и Google запускают ресурс по обмену региональными новостями. На проект, который пока что работает в тестовом режиме, Google выделил $200 тысяч.

Фото: Facebook