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Facebook раздал первые гранты на развитие локальных СМИ

от Telekritika
От Telekritika 506
Главная Диджитал Facebook раздал первые гранты на развитие локальных СМИ

The Facebook Journalism Project объявил первых получателей грантов на развитие локальных сообществ вокруг новостных изданий.

Стало известно, кто получит первые гранты от The Facebook Journalism Project. Суммы составляют от $5 тыс. до $25 тыс. Эти деньги достанутся изданиям, которые развивают сообщества, работая с Facebook, в частности, создавая и продвигая локальные группы в соцсети.  Полный список победителей опубликовали на сайте проекта.

Особое внимание в The Facebook Journalism Project уделили тем регионам, где есть проблемы с количеством новостных изданий. Всего в этот раз гранты получили 23 организации. Среди них есть проект разработки инструментов для расширения обмена данными с локальными отделами новостей. Среди прочих получила грант инициатива создания базы данных, основанной на общедоступных записях, в которой будут указаны компании, виновные в краже заработной платы. Из «именитых» изданий фигурирует Los Angeles Times – соцсеть профинансирует создание местного книжного клуба при издании.

Вместе с грантами эти организации получат еще и консультационную помощь по работе с сообществами. У победителей есть полгода, чтобы реализовать проекты и поделиться своими успехами с другими службами новостей.

Миссия The Facebook Journalism Project в том, чтобы поддерживать и связывать людей и организации, которые создают сообщество через местные новости.

Отметим, в январе сообщалось, что Facebook планирует инвестировать $300 миллионов в новостные проекты региональных новостей.

Напомним, The Associated Press и Google запускают ресурс по обмену региональными новостями. На проект, который пока что работает в тестовом режиме, Google выделил $200 тысяч.

Фото: Facebook

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