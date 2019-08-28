Facebook рассказал, почему заблокировал паблик MOVA

В Facebook объяснили причину блокировки паблика MOVA — страницы, посвященной украинскому языку, у которой около 520 тыс. подписчиков. По сообщению компании, паблик попал в список аккаунтов, которые неоднократно публиковали контент, нарушающий правила сообщества Facebook. Об этом пишет liga.net.



В официальном ответе журналистам издания пресс-служба Facebook сообщила, что cоцсеть закрывает страницы, которые «неоднократно публикуют контент, нарушающий правила сообщества». Это коснулось и паблика MOVA. «Люди приходят в Facebook, чтобы свободно самовыражаться и открыто делиться этим с друзьями и семьей. Некоторые мнения могут быть противоречивыми, но важно, чтобы можно было делиться разными мнениями, и мы не удаляем посты только потому, что некоторым людям они не нравятся. Несмотря на то, что мы являемся открытой платформой для всех идей, люди должны уважать наши правила, то есть Стандарты сообщества, в которых указано, что разрешено и запрещено в Facebook».



Напомним, ранее основатель MOVA Алексей Кляшторный писал: «Формальное основание — организованные массовые жалобы, что наши публикации, призывающие к защите от московской агрессии, являются «нетолерантными»».

Ранее «Телекритика» сообщала, что Facebook удалил 2 тысячи аккаунтов, в том числе украинских.

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