🌊Facebook добирается к Африке подводным путем
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🌊Facebook добирается к Африке подводным путем

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Интернет 🌊Facebook добирается к Африке подводным путем

Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки, увеличить пропускную способность соединения и облегчить привлечение новых клиентов.

The Wall Street Journal сообщает, что компания Facebook намерена проложить подводный кабель вокруг Африки. Соответствующий проект назвали «Симба» в честь главного героя мультфильма «Король Лев».

Некоторые продукты Facebook уже завоевывают африканский рынок, например, мессенджер WhatsApp. Ожидается, что проект «Симба» увеличит пропускную способность соединения и тем самым облегчит привлечение новых клиентов. По данным издания, компания намерена уложить кабельную линию вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки. Таким образом Facebook рассчитывает соединить несколько стран континента. Проект находится на стадии обсуждения. Также компания отмечает, что «рассматривает весь мир, когда речь идет о подводных кабелях».

Ранее Facebook вела подобные проекты, связывающие Северную Америку, Европу и Восточную Азию.

Напомним, Facebook ужесточает правила прямой трансляции после массового убийства в мечети Аль-Нур.

Фото: Getty Images

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