ЕС запускает русскоязычный телеканал. Для контрпропаганды?

Во всех российских регионах будут представлены съемочные группы русскоязычного телеканала, который будет доносить до населения западную интерпретации происходящих в мире событий по всем ключевым информационным темам. Об этом сообщает издание «Известия» cо ссылкой на анонимные источники, подчеркивая, что вещатель будет заниматься контрпропагандой.

Первое время канал будет вещать в интернете, а расходы оплатит Евросоюз и частные инвесторы. «По задумке журналисты должны находиться во всех регионах РФ, чтобы новостные сюжеты были подготовлены в кратчайшие сроки и не теряли актуальности. В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ», – отмечает один из собеседников «Известий», знакомый с ходом запуска телеканала.

В Еврокомиссии информацию о запуске нового канала комментируют нейтрально. «По крайней мере среди коллег в комиссии мы не осведомлены о подобном проекте», – сказали в пресс-службе ЕК, подчеркнув, что Евросоюз уже взаимодействует с русскоязычным населением ЕС. – У Европейской службы внешних связей (ЕСВС) есть версия сайта на русском языке, который предоставляет всю последнюю информацию о Евросоюзе. Более того, русский язык активно используется и делегациями ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии».

Йиржи Машталка, замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ, считает, что запуск телеканала вполне укладывается в русло внешней политики ЕС: «Боюсь, что такой проект может превратиться в обычную пропаганду. Кроме того, мне кажется, что это очень смешная реакция на деятельность российских каналов. Было бы полезнее, если бы Евросоюз начал говорить правду и перестал настраивать людей друг против друга, объективно оценивая те или иные международные события».

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