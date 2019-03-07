ЕС запускает русскоязычный телеканал. Для контрпропаганды?
НовостиТВ

ЕС запускает русскоязычный телеканал. Для контрпропаганды?

от Telekritika
От Telekritika 54
Главная Новости ЕС запускает русскоязычный телеканал. Для контрпропаганды?

Евросоюз планирует запуск собственного русскоязычного телеканала со съемочными группами во всех регионах РФ.

Во всех российских регионах будут представлены съемочные группы русскоязычного телеканала, который будет доносить до населения западную интерпретации происходящих в мире событий по всем ключевым информационным темам. Об этом сообщает издание «Известия» cо ссылкой на анонимные источники, подчеркивая, что вещатель будет заниматься контрпропагандой.

Первое время канал будет вещать в интернете, а расходы оплатит Евросоюз и частные инвесторы. «По задумке журналисты должны находиться во всех регионах РФ, чтобы новостные сюжеты были подготовлены в кратчайшие сроки и не теряли актуальности. В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ», – отмечает один из собеседников «Известий», знакомый с ходом запуска телеканала.

В Еврокомиссии информацию о запуске нового канала комментируют нейтрально. «По крайней мере среди коллег в комиссии мы не осведомлены о подобном проекте», – сказали в пресс-службе ЕК, подчеркнув, что Евросоюз уже взаимодействует с русскоязычным населением ЕС. – У Европейской службы внешних связей (ЕСВС) есть версия сайта на русском языке, который предоставляет всю последнюю информацию о Евросоюзе. Более того, русский язык активно используется и делегациями ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии».

Йиржи Машталка, замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ, считает, что запуск телеканала вполне укладывается в русло внешней политики ЕС: «Боюсь, что такой проект может превратиться в обычную пропаганду. Кроме того, мне кажется, что это очень смешная реакция на деятельность российских каналов. Было бы полезнее, если бы Евросоюз начал говорить правду и перестал настраивать людей друг против друга, объективно оценивая те или иные международные события».

Фото: pixabay

Вас так же может заинтересовать

1950-е не в моде: CBS отказался от сериала...

02.07.2018

«Спасибо, что живы»: фрики на украинском телевидении

10.08.2017

Переживая мертвый сезон: что смотреть по ТВ в...

03.07.2018

Ведущему программы «Гроші» грозит уголовное преследование

30.01.2018

Не прошло и 500 лет, как ученые выяснили,...

16.01.2018

Второй раз как первый: «Орел и решка» снова...

16.01.2019

«Радио Свобода» и «Украина» сняли фильм ко дню...

15.08.2018

❗ Нацсовет проверит «112 Украина» на предмет разжигания...

21.02.2019

Дело избитого на Майдане журналиста вернулось в суд

24.07.2018

Зеленский: показ заявления о президентстве вместо поздравления Порошенко...

21.01.2019
FacebookTwitter
0