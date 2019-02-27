🔥 ЕвроДОПОбачення. Украина отказалась от Евровидения

Такое решение компания приняла самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба НОТУ.

Вещатель утверждает, что после отказа победительницы нацотбора MARUV подписать договор с НОТУ вещатель, по правилам, мог выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора, но отказался от такой альтернативы из «уважения к зрителям, которые голосовали за артистов». Почему уважение к зрителю не стало преградой для полного отказа от участия в конкурсе, не сообщается.

На общественном утверждают, что победитель отбора на конкурс должен стать «послом своей страны»: «Конкурс – это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя – выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире. Но Национальный отбор – 2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, у остальной части вызывает возмущение и неприятие», – говорится в сообщении.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019. Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее», – резюмирует НОТУ.

Данную информацию сообщила в эфире программы «Тема дня» на «Першому» член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова. На протяжении всего дня она игнорировала звонки «Телекритики». Вчера вечером она сообщила «Громадському», что Украина может никого не отправить на конкурс.

За несколько часов до этого в комментарии «Радио Свобода» глава отдела по коммуникациям Виктория Сидоренко отметила, что НОТУ не ведет переговоры с артистами, которые участвовали в конкурсе. Freedom Jazz и Kazka получили предложение по телефону и отказались от участия в конкурсе, подробно не знакомясь с договором. Она также отметила, что другие музыканты также бы отказались, «поскольку имеют гастроли в РФ».

Как писала «Телекритика», группа Brunettes shoot Blondes, которая заняла 4 место в финале нацотбора на Евровидение, решила заранее отказаться от участия в конкурсе, хотя НОТУ им не предлагала.

В НОТУ не взяли ответственность за скандал вокруг конкурса, как это предлагал Общественному вещателю сделать телеканал СТБ.

Фото: Анна Федорук