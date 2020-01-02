15 января информационный телеканал «Еспресо» видоизменяет формат вещания, концентрируясь исключительно на новостном формате. В связи с этим телеканал закрыл ряд развлекательных программ Марии Бурмаки, Богдана Буткевича и Марины Данилюк-Ермолаевой. Также будет сокращен хронометраж «Исторической правды с Вахтангом Кипиани». Кроме того, телеканал отказался от программы Романа Скрыпина «Редколегия», которую канал заказывал «на стороне» .

О перезапуске канала 15 января «Телекритике» сообщил маркетинг-директор телеканала Мыкола Тыпусяк. Перезапуск совпал во времени с уведомлением о том, что Национальный банк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с связанного с телеканалом Константина Жеваго, подозреваемого в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

На телеканале не связывают изменение с проблемами у собственника. Мыкола Тыпусяк не смог предоставить полный перечень закрытых проектов, указав также на грядущую трансформацию существующих: «Некоторые проекты видоизменились, некоторые прекратили свой выход. Проще будет, посмотреть сетку с 15 января и сравнить», – сообщил Мыкола Тыпусяк.

О закрытие музыкального проекта «Культ: Експрес» 27 декабря 2019-го сообщила Маричка Бурмака в Facebook:

В этот же день стало известно о закрытии «Ч/Б шоу» с Богданом Буткевичем:

Программа «Редколегия» Романа Скрыпина, которая выходила по заказу телеканала, с нового года будет выходить исключительно на YouTube-канале Романа Скрыпина.

Ранее директор канала Катерина Ермолович в комментарии изданию «Детектор медиа» сообщила о видоизменении формата вещания: «Концепция «Еспресо» становится более целостной. Все наши продукты теперь – сугубо новостного формата: собственно, новости и аналитика, толкование текущих событий. Во-вторых, мы увеличиваем присутствие наших проектов в интернете и предлагаем зрителю искать и находить нас на всех популярных digital-площадках: в FB, на YouTube, Telegram, Twitter», – рассказала она.

Из-за этого канал меняет сетку вещания – некоторые программы обновятся, некоторые проекты будут перезапускать, а часть – закроют. «Нам пришлось приостановить долгое и плодотворное сотрудничество с редакциями Марии Бурмаки, Богдана Буткевича, Марины Данилюк-Ярмолаевой, также мы сокращаем хронометраж «Исторической правды с Вахтангом Кипиани». Это решение далось нам непросто, однако критериями отбора стали показатели программ, экономическая целесообразность и соответствие стратегии развития. Тренды современного телевидения – быть гибким и постоянно меняться. Поэтому, можно считать, что с нового года «Еспресо» открывает новый сезон», – отметила Катерина Ермолович.

Отметим, перезапуск на 2020-й готовят также телеканалы «Наш», ZIK и «5-й канал».

Напомним, собственниками телеканала «Еспресо» являются сын собственника Ferrexpo Константина Жеваго Иван (77,5%) и жена нардепа ЕС Николая Княжицкого Лариса (22,5%). 26 декабря стало известно, что суд удовлетворил иск Нацбанка к Жеваго по делу банка «Финансы и Кредит». Сообщалось, что Национальный банк начинает принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Константина Жеваго, подозреваемого в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».

Фото: Еспресо

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!