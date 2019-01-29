🎓 ЕСПЧ вернул приоритетный статус жалобе Сенцова и Кольченко

Страсбургский суд отменил решение, согласно которому ЕСПЧ не будет выносить решение по жалобе Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы «Украина против России» по Крыму.

Как говорится в письме ЕСПЧ, адресованном адвокату Наталье Добревой, на данное время судом отложено рассмотрение лишь тех жалоб, которые касаются событий на Донбассе, поэтому крымским жалобам возвращен приоритет.

«Суд просит считать ранее отправленное письмо (от 17 декабря 2018 года, в котором уведомлялось об откладывании рассмотрения дела Сенцова) не отправлявшимся», — заявили в ЕСПЧ.

В октябре 2018 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Сенцова и Кольченко и тогда же сообщил об отложенном решении по делу. Страсбургский суд также потребовал от российских властей до 16 января 2019 года представить письменное заключение по делу и ответить на вопросы. Минюст России в свою очередь предложил ЕСПЧ отложить обмен документами и назвал его «нецелесообразным» до вынесения решения по Крыму.

Напомним, Сенцова и Кольченко признали виновными в создании террористического сообщества, которое готовило теракты в Крыму и планировало добиться отмены присоединения полуострова к России. Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко — к 12 годам. Оба подсудимых отрицали вину и рассказывали, что их пытали силовики.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но на 145-м дне прекратил ее.