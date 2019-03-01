ЕС реформирует авторское право. Украина снова в американском «Списке 301»
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ЕС реформирует авторское право. Украина снова в американском «Списке 301»

от Telekritika
От Telekritika 20
Главная Новости ЕС реформирует авторское право. Украина снова в американском «Списке 301»

Европейский союз доводит до конца процедуру принятия нового закона по борьбе с ворами интеллектуальной собственности, а США готовит новый «Список 301», где Украина – среди приоритетных стран наблюдения.

На прошлой неделе Комитет постоянных представителей государств-членов Европейского Союза проголосовал за Директиву об авторском праве (EU Copyright Directive), включая спорную «Статью 13». Она и весь законопроект являются частью более широких планов реформы авторского права в ЕС, сообщает «Чистое небо».

При этом пять государств-членов ЕС – Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия – проголосовали против предложенного варианта закона. Они выпустили совместное заявление, отметив, что «Директива [об авторском праве] не обеспечивает баланса между защитой правообладателей и интересами граждан и компаний ЕС». А две страны воздержались от голосования.

Креативная индустрия тоже не в восторге от принятой редакции закона. Она называет ее компромиссной и ослабляющей требования к онлайн-сервисам в плане борьбы с незаконным контентом. «Статья 13» обязывает все онлайн-платформы (YouTube, Facebook и прочие) следить, чтобы пользователи при загрузке контента не нарушали ничьи права.

Коалиция креативных индустрий, частью которой является IFTA, призвала институты ЕС пересмотреть нынешнюю редакцию, подчеркнув, что она «вредна для экономических и культурных интересов Европы», «снижает защиту и возможности европейских правообладателей для создания, производства и распространения креативного контента».

Возможность повлиять на предлагаемый текст еще будет, и в случае принятия поправок предложенная Директива по авторскому праву отправится во второе чтение (уже после выборов в Европейский парламент) этим летом.

А в это время Международный альянс интеллектуальной собственности (IIPA) подал 19 стран в списках наблюдения USTR. Речь идет о ежегодном «Списке 301». За «отсутствие надежных законодательных/правоприменительных и/или рыночных барьеров в сфере авторского права» 10 стран, включая Украину, включены в список приоритетного наблюдения USTR: Аргентина, Чили, Китай, Индия, Мексика, Россия, ЮАР, Тайвань, Украина, Вьетнам.

Кроме того, девять стран рекомендуются для наблюдения: Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Индонезия, Перу, Швейцария, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

«Список 301» – это один из ключевых инструментов американской политики, используемый правительством США в торговых переговорах с этими странами.

Фото: pixabay

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