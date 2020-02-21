Энтони Хопкинс снимется в фильме про Майка Тайсона

Обладатель «Оскара» Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме «Кас и Майк» – истории о тренере Майка Тайсона, пишет Deadline.

В центре сюжета тренер Кас Д’Амато, который превратил боксера Майка Тайсона в самого молодого победителя в тяжелом весе за всю историю.

Продакшеном ленты займется Patriot Pictures, а режиссером выступит Ник Кассаветис («Дневник памяти», «Альфа Дог» и «Джон Кью»). В основу сюжета ляжет сценарий Десмонда Накано («Участь белого человека», «Американизируй меня», «Восход «Чёрной луны») и книга Монтиета М. Иллингуорта «Майк Тайсон: Деньги, Миф и Предательство. Картина расскажет о знакомстве знаменитого тренера с тогда еще подростком Майком Тайсоном, которому суждено стать настоящей легендой бокса.

Д’Амато, который умер в 1985 году, также тренировал Флойда Паттерсона и Хосе Торреса. О его персоне уже пытались снять несколько фильмов. Так, похожий проект планировал запустить Мартин Скорсезе с Джейми Фоксом, а позднее появилась информация о попытке снять фильм с участием Брюса Уиллиса.

Напомним, недавно обьявили победителей «Оскара» 2020.

Фото: кадр из сериала «Мир дикого Запада»

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