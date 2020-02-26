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Елена Плахова стала директором по корпоративным коммуникациям группы компаний «Новая почта»  

от Telekritika
От Telekritika 1148
Главная ТВБизнес Елена Плахова стала директором по корпоративным коммуникациям группы компаний «Новая почта»  

Она будет управлять новосозданным подразделением.

В феврале к «Новой почте» присоединилась Елена Плахова. Она будет управлять новосозданным подразделением и отвечать за развитие внутренних и внешних коммуникаций группы и ее компаний, сообщается в официальном релизе компании.

«Мы строим современную и инновационную бизнес-среду, где коммуникации являются одним из важнейших элементов как внутри компаний, так и во вне. Именно поэтому нам было важно привлечь эксперта, который обладает опытом работы в разных отраслях и с разными направлениями коммуникаций. Мы уверены, что приход Елены в группу только усилит наши позиции», — комментирует назначение сооснователь «Новой почты» Вячеслав Климов.

Елена имеет 19-летний опыт работы в коммуникациях, успешно руководила этим направлением в крупных украинских компаниях, в частности в группе компаний «Континиум», Corum Group и Starlight Media. Под ее руководством были реализованы различные глобальные проекты. Среди основных компетенций Елены — стратегическое управление репутацией и работа с кризисами.

Напомним, что Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia 15 марта 2019 года.

Фото: «Новая почта»

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