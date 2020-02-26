Елена Плахова стала директором по корпоративным коммуникациям группы компаний «Новая почта»  

В феврале к «Новой почте» присоединилась Елена Плахова. Она будет управлять новосозданным подразделением и отвечать за развитие внутренних и внешних коммуникаций группы и ее компаний, сообщается в официальном релизе компании.

«Мы строим современную и инновационную бизнес-среду, где коммуникации являются одним из важнейших элементов как внутри компаний, так и во вне. Именно поэтому нам было важно привлечь эксперта, который обладает опытом работы в разных отраслях и с разными направлениями коммуникаций. Мы уверены, что приход Елены в группу только усилит наши позиции», — комментирует назначение сооснователь «Новой почты» Вячеслав Климов.

Елена имеет 19-летний опыт работы в коммуникациях, успешно руководила этим направлением в крупных украинских компаниях, в частности в группе компаний «Континиум», Corum Group и Starlight Media. Под ее руководством были реализованы различные глобальные проекты. Среди основных компетенций Елены — стратегическое управление репутацией и работа с кризисами.

Напомним, что Елена Плахова ушла с должности PR-директора StarLightMedia 15 марта 2019 года.

Фото: «Новая почта»

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