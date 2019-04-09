Елена Кустова стала партнером McCann Worldgroup в Украине и владелицей McCann Kyiv

Ранее Елена Кустова стала партнером агентства MullenLowe Adventa, которое вышло из группы «АДВ Украина» в июне 2017 года.

Комментируя новое событие, Елена Кустова, президент и представитель McCann в Украине, отметила, что за время руководства с 2006 года, ей и ее коллегам – Сергею Урыну, СЕО агентства, и Евгению Каминскому, креативному директору, удалось провести релонч McCann Erickson (впоследствии THINKMcCANN) на украинском рынке. Компания получила статус рекламного агентства №1 по эффективности в Украине и сохраняет лидерские позиции на рынке на протяжении многих лет.

«Я очень рада снова стать частью этой прекрасной команды и с нетерпением жду возможности вместе с ней открыть новую страницу в истории компании. Мы планируем удерживать высокую планку креативности и эффективности, одновременно обеспечивая качественный сервис, но самая главная наша перспектива – динамичное развитие благодаря интеграции новых бизнес-направлений. Наш приоритет – дальнейшее развитие диджитал-сервисов и предоставление качественных услуг, а также создание эффективных продуктов, которые помогут нашим клиентам в стабильном росте их бизнеса», – комментирует Елена Кустова.

Сергий Урын, CEO McCann Kyiv, отметил, что успех креативного бизнеса зависит от профессиональной репутации, умения быстро реагировать на вызовы рынка и оперативно принимать эффективные решения. Руководствуясь этими принципами, они с Еленой будут совместно работать над реализацией амбициозных планов и новых направлений.

Комментируя новое назначение, Пабло Уолкер, президент Europe McCann Worldgroup, сказал: «Мы очень рады вновь видеть Елену в команде агентства. Сеть McCann Worldgroup успешно развивается по всему миру, занимая ведущие позиции в главных международных рейтингах: McCann Worldgroup признано рекламным агентством №1 в Global Effie Effectiveness Index 2018 года и креативным и эффективным агентством №1 в рейтинге WARC Effective 100 в 2019 году. Международная экспертиза нашей сети вместе с профессионализмом и опытом украинской команды, а также инвестирование в развитие новейших технологических сервисов обеспечат то качество услуг агентства, которое будет соответствовать современным запросам и высоким стандартам наших международных и локальных клиентов».

Напомним, 1 апреля креативное агентство THINKMcCANN вышло из состава украинско-британской коммуникационной группы компаний razom, после чего сменило название на McCann Kyiv. Сеть McCann Worldgroup входит в состав Interpublic Group.

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