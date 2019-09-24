Екатерина Коберник заявила, что ее уволили из tsn.ua. В холдинге сообщили о сокращении

24 сентября руководитель tsn.ua, заместитель директора департамента новостей «1+1 медиа» Катерина Коберник сообщила, что ее уволили. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Коберник, у нее был «давний конфликт» с бывшим гендиректором «1+1» Александром Ткаченко.

«Сегодня меня уволили из ТСН.ua по сокращению штата. Да, впервые с такой формулировкой. Нет, это не из-за плохих показателей – с начала года сайт едва ли не каждый месяц бил свои же рекорды и достиг исторического максимума в 7,3 млн уников в месяц. Проблема в давнем конфликте c бывшим гендиректором “1+1” Ткаченко – решение приняли, когда он был актуальным. Конфликт и управленческий, и этический», – написала она.

В пресс-службе «1+1 медиа» сообщили, что группа прекратила сотрудничество с Коберник в рамках структурных изменений в медиахолдинге.

«Летом компания “1+1 медиа” заявила о структурных изменениях. Часть этих изменений затронула и digital-активы компании, в частности структуру сайта tsn.ua. Изменения не затронули редакцию сайта, но была ликвидирована должность заместителя директора департамента по новым медиа, которую занимала Екатерина Коберник. Децентрализация в компании нуждалась в новых менеджерских компетенциях по управлению рядом активов. О сокращении Екатерине сообщили за два месяца, в соответствии с действующим законодательством. При этом соглашение, о котором вспоминает Екатерина Коберник, будет переписано с коллективом сотрудников сайта в ближайшее время».

Ранее группа «1+1 медиа» сообщала о прекращении сотрудничества с Катериной Коберник с 9 сентября 2019 года. Коберник будет работать в проекте «theБабель».

Фото: Анна Федорук