ЕC объявил информационную войну евроскептикам

В Евросоюзе снова обеспокоены распространением дезинформационных кампаний из России. Чиновники собираются вложить 3,3 млн фунтов (3,8 млн евро) в мониторинг стратегических коммуникаций, в том числе 976 тыс. фунтов (1,1 млн евро) на выявление фейковых новостей. Об этом сообщает express.co.uk.

Правоцентристский депутат Европарламента Зигфрид Мурешан, возглавляющий эту инициативу, заявил: «Если политик-евроскептик что-то говорит, и мы видим, что на самом деле это были темы для разговоров на фальшивых новостных сайтах двумя неделями ранее, тогда мы должны знать об этом».

По словам чиновников Европарламента, они осознают, что дезинформация представляет собой риск для ЕС, и уверяют, что готовы с ней справиться. Борьба с поддельными новостями является для них долгосрочной целью, на которую в предстоящие годы будут продолжать выделять финансы.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что в период 2015-2019 годов специальная европейская группа борьбы с фальшивыми прокремлевскими сообщениями зарегистрировала 5 тыс. фейковых новостей со стороны России, 2 тыс. из них касались Украины.

Фото: bookforum.ua