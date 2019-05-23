❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х
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❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х

от Telekritika
От Telekritika 54
Главная Новости ❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х

Телеканал «1+1» в процессе съемок 16-серийной комедии «Отмороженный», где главную роль исполнит поп-исполнитель и тренер вокального проекта «Голос. Діти» Дзидзьо.

Сериал расскажет о семье Дзидзюков, мечтающих продать старый дом и переехать жить в большой город. Но их планам не суждено осуществиться, так как в своем подвале они нашли старый холодильник с замороженным в нем родственником Мишей, который исчез 23 года назад. Как оказалось, он принимал участие в большом научном эксперименте. Теперь Дзидзюкам придется жить с вновь обретенным родственником, который умом, чувствами и привычками застрял в «лихих 90-х» и по всем документам является владельцем этого самого дома, выставленного на продажу.

❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х

Кадры со съемок. Фото: «1+1»

Созданием проекта заведует телеканал «1+1», а продюсерами выступили Алена Еремеева и Дарина Жукова. Сценарий написали Кирилл Тимченко, Павел Остриков, Юрий Русин и Роман Розенгурт.

«Когда Дарина Жукова принесла эту заявку на обсуждение, то она сразу была убеждена, что это роль для Дзидзьо. И это нас зажгло! Сценаристам даже ничего больше не надо было объяснять об образе главного героя, они писали Мишу именно таким, какой он есть. Конечно, в сериале Дзидзьо будет немного иным, новым, не таким, как в клипах или фильмах, но очень узнаваемым и понятным для всех зрителей. Мы счастливы, что с командой DdzidzioFilm попали на одну волну», – рассказывает Алена Еремеева, главный продюсер сериалов и фильмов канала «1+1».

❄Дзидзьо сыграет «отмороженного» из лихих 90-х

Кадры со съемок. Фото: «1+1»

Помимо Дзидзьо в сериале снимаются Всеволод Шекита, Екатерина Вишневая, Влада Глеба, Григорий Лещенко, Ярослав Шахторин, Сергей Либа, Надежда Кугай и Борис Книженко.

Премьера сериала «Отмороженный» состоится уже в этом году на канале «1+1».

Также сегодня мы сообщали о том, что Дзидзьо рассказал в студии «Сніданку з 1+1» о первых слепых прослушиваниях на «Голос. Діти».

Фото: «1+1»

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