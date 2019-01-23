Дзидзьо – повелитель ног: вышел постер «Свингеры 2»

Не так много времени прошло со старта вторых «Свингеров», как уже и готов официальный постер откровенной украинской комедии. Напомним, в сиквеле «Свингеров» снялись Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Дарья Астафьева, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Но в продолжении истории появились и новые селебрити-персонажи: Дзидзьо и Монро.

Постер для фильма сделала звездный фотограф Соня Плакидюк, которой удалось передать игривый характер фильма и сексуальность главных звезд фильма. Напомним, что комедию сняла украинская компания F Films совместно с латвийской Cinevilla. Дистрибьютором «Свингеры 2» выступила компания «Вольга Украина».

О чем же будет новая страстная история? Главный герой — бизнесмен Игорь (Михаил Кукуюк) потерял мужскую силу, его жена Илона (Оля Полякова) готова на все, чтобы поднять его потенцию. Диапазон фантазии Илоны бескрайний. От ролевых игр до уроков у секс-гуру. Кстати, у этого же секс-гуру инструктора по тантрическому сексу в «Свингерах 2» и сыграл одиозный Дзидзьо. Что же поможет Игорю вернуть себе мужскую силу? И при чем здесь выборы президента Украины? Можно будет увидеть в кинотеатрах уже в преддверии весны.

Интервью «Телекритики» с Дзидзьо можно прочесть по ссылке.

Фото: Final Cut Media