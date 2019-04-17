Джулиан Ассанж получил премию имени Дафны Каруаны Галиции
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Джулиан Ассанж получил премию имени Дафны Каруаны Галиции

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Медиатусовка Джулиан Ассанж получил премию имени Дафны Каруаны Галиции

Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

На сайте объединения европейских левых, которое ежегодно вручает награду журналистам, информаторам и защитникам свободы информация появилась новость о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Создатель WikiLeaks не смог получить премию лично ― сейчас он находится в лондонской тюрьме Белмарш, ожидая решения об экстрадиции в США. Как сообщает The Sydney Morning Herald, за Ассанжа награду в Европарламенте получила лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Магуайр.

О том, что бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные переговоры с основателем WikiLeaks читайте в нашем материале.

Фото: УНИАН

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