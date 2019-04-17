Джулиан Ассанж получил премию имени Дафны Каруаны Галиции

На сайте объединения европейских левых, которое ежегодно вручает награду журналистам, информаторам и защитникам свободы информация появилась новость о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Создатель WikiLeaks не смог получить премию лично ― сейчас он находится в лондонской тюрьме Белмарш, ожидая решения об экстрадиции в США. Как сообщает The Sydney Morning Herald, за Ассанжа награду в Европарламенте получила лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Магуайр.

О том, что бывший глава избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт проводил тайные переговоры с основателем WikiLeaks читайте в нашем материале.

Фото: УНИАН