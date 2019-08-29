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Дмитрий Дубилет может стать министром Кабмина

от Анна Тимаревская
От Анна Тимаревская 436
Главная Диджитал Дмитрий Дубилет может стать министром Кабмина

Дмитрий Дубилет может покинуть monobank и уйти в политику. Ему прочат место в Кабинете министров.

Стало известно, что Дмитрий Дубилет может стать министром Кабинета министров. Об этом сообщает «Українська правда» со ссылкой на источники.

Ранее уход в политику Дмитрия Дубилета в своем Telegram-канале прокомментировал один из сооснователей monobank Олег Гороховский.  «Уверен, что для страны Дима принесет много пользы, и теперь можно точно говорить, что все в Украине будет супер!» – написал он.

Дмитрий Дубилет может стать министром Кабмина

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Дубилет – украинский бизнесмен, с 2012 по 2016 годы – IT-директор ПриватБанка, позже стал соучредителем мобильного банка monobank. С 2015 года он занимался развитием портала iGov, призванного бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников. 

Фото: Facebook-страница Дмитрия Дубилета

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