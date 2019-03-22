Дэниел Рэдклифф превратился в Хагрида

Мальчик вырос, но воспоминания о самом звездном часе остались. Видимо, Дэниела Рэдклиффа настигла ностальгия по былым «поттеровским» временам – актер опубликовал в своем Instagram фото, на котором он предстает почти точной копией добряка-лесника школы Хогвартс Рубеуса Хагрида. Интересно, что для того, чтобы Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида, выглядел в кадре великаном, для сцен в полный рост ему подобрали дублера высотой 210 сантиметров.

«Когда Гарри превращается в Хагрида?», – подписал снимок 29-летний актер. Напомним, что Дэниэл начал сниматься в «поттериане» в 2001 году в первом фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Длинные спутанные волосы, копоть на лице и мохнатая борода – это закулисный снимок со съёмок Рэдклиффа в комедийном сериале «Чудотворцы», в котором он играет ангела низшего звена из Отдела обработки и исполнения молитв.

Но как бы мы ни сравнивали актера с образом Гарри Поттера, сам Дэниел Рэдклифф упорно уходит от своего амплуа мальчика с магическими способностями. Он уже сыграл труп в фильме «Человек-швейцарский нож» (Swiss Army Man, 2016), помощника Франкенштейна в «Виктор Франкенштейн» (Victor Frankenstein, 2015), искателя приключений в «Джунгли» (Jungle, 2017), рогатого персонажа в «Рога» (Horns, 2013), ангела в «Чудотворцы» (Miracle Workers, 2019).

Что же касается любимых многими приключений Гарри Поттера, Дэниел Рэдклифф однажды признался: «Я убежден, что нас ждет какая-то другая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других». Предполагается, что под другими он подразумевал актёров, сыгравших Гарри Поттера в театре Лондона, сообщает портал IGN.

Также актер сказал, что с удовольствием понаблюдал бы за перезапуском фильмов или даже за сериалом. «Будет интересно, если они перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю», – поделился он.

Подробнее о сериале «Чудотворцы» читайте в нашей февральской подборке сериалов.

Фото: www.the-leaky-cauldron.org/

