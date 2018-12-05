Divan.TV получил контент российского онлайн-кинотеатра tvzavr

Divan.TV теперь будет платить российскому онлайн-кинотеатру комиссию за каждого нового подписчика. Контент, который украинскому сервису предоставил tvzavr, отмечен логотипом онлайн-кинотеатра, что выглядит несколько странно. Подписка обойдется пользователю в приделах 50–300 гривен в месяц. Размер комиссии в компании, конечно же, раскрывать не спешат.

«Коллаборация с российским онлайн-кинотеатром поможет Divan.TV существенно расширить возможности сервиса и повысить лояльность пользователей на высококонкурентном рынке», — смело заявляют в tvzavr.

К слову, еще в октябре tvzavr заявил о ребрендинге. Новое позиционирование сервиса теперь строится на ценообразовании: пользователей будут привлекать за счет более низкой цены контента, что логично.

На сайте доступно свыше 10 тыс. часов российского и западного контента. В частности, на tvzavr.ru представлена неплохая коллекция фестивального, артхаус и авторского кино. Также тут можно посмотреть картины таких звездных режиссеров как: Этторе Скола, Микеланджело Антониони, Дэвид Линч, Педро Альмодовар, Федерико Феллини, Вонг Карвай, Ларс фон Триер и не только.

На прошлой неделе Divan.TV сообщал, что планирует создать новую версию своего сервиса, который будет использовать токены (внутреннюю валюту).

Divan.TV позиционирует себя как сервис, работающий в 200 странах мира для 2 млн зарегистрированных пользователей (к слову, в 2018 году в мире насчитывается 195 независимых государств).

Это не первая кооперация украинских ОТТ-сервисов с российскими онлайн-кинотеатрами: в декабре прошлого года сервис Oll TV объявил о сотрудничестве с российским ivi.ru.