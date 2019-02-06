Директор грантового фонда при «Общественном» отвергла обвинения в злоупотреблениях средствами доноров

Руководитель благотворительного фонда Национальной общественной телерадиокомпании Украины прокомментировала отчет ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита НОТУ о деятельности фонда, в котором говорилось о «признаках нарушения» использования денег доноров. Интервью опубликовало издание «Детектор медиа» без указания интервьюера.

«То, что я услышала во время заседания (наблюдательного совета 31 января. – Ред.) в виде презентации, было составлено из оценочных суждений и интерпретаций, которыми пытались подвести членов наблюдательного совета к конкретным выводам. Такую презентацию нельзя назвать аналитической или хотя бы считать рекомендацией», – пояснила Анна Десятова.

Как писала «Телекритика», члены наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа, Владимир Яворивский и Александр Павличенко сообщили, что перед голосованием за расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией 31 января наблюдательный совет НОТУ заслушал отчет о деятельности фонда по поддержке «Общественного», где были озвучены «признаки нарушения» использования денег доноров.

Из интервью руководителя фонда также следует, что именно наблюдательный совет был инициатором проверки фонда, а процедура ее назначения и проведения не была соблюдена, и теперь Десятова требует объяснений, усомнившись в квалификации проверяющих. «Мы уже обратились с письмом в наблюдательный совет ОАО «НОТУ» за разъяснениями о несоблюдении процедуры назначения и проведения проверки. В письме изложена просьба предоставить соответствующие документы: направление на проверку, приказ о проведении, план, заключения, сертификаты соответствия квалификации проверяющих лиц (аудиторов), должностные инструкции, рекомендации по результатам», – добавила Анна Десятова.

Исполнительный директор фонда уверяет, что в структуре работает 4 человека. Она работает в фонде с осени 2017 года. В прошлом году через фонд прошло 8 проектов: «Шахтарі змінюються», «Вечірнє шоу з Юрієм Марченком», «Сучасна громада», «Агенти громад» «Своя земля», «Сейф», еще 2 проекта на этапе реализации – «Регіональні дебати» та «Сучасна громада. Вся країна». Хотя в отчете НСТУ за 2018 год, а также на сайте фонда нет упоминаний о проекте «Сейф». Зато в отчете упоминается более 10 проектов с донорами, которые НСТУ получало напрямую, без привлечения фонда.

Анонимный интервьюер Анны Десятовой опускает вопрос, почему в НОТУ работа с одними донорами шла на прямую, а с другими через благотворительный фонд. Также не указано, как проводился отбор проектов – какие должны были идти через благотворительный фонд, а какие на прямую НОТУ. Руководительница фонда лишь отмечает, что выполнение проекта, в том числе отбор творческих групп, происходило во взаимодействии с представителями «департамента зарубежного сотрудничества, грантовыми менеджерами, а также с исполнителями проектов – продюсерами». «Большинство проектов были реализованы в сотрудничестве с представителями общественно-политического направления, это – Михаил Смуток, Андрей Сайчук, и часть с «Украинским радио» – Юрий Табаченко», – объясняет Анна Десятова.

Напомним, Андрей Сайчук и Михаил Смуток уволились из НОТУ в декабре прошлого года без объяснения причин.

«Телекритика» также обращалась к Анне Десятовой с просьбой прокомментировать заявления о признаках злоупотребления по использованию средств доноров в фонде, но она отказала в комментарии, сославшись на свою занятость. При второй попытке получить комментарий Анна попросила прислать ей вопросы письменно по электронной почте, отказавшись при этом ее предоставить. Также «Телекритика» обратилась с просьбой в пресс-службе НОТУ официально прокомментировать заявления членов наблюдательного совета о признаках злоупотреблений в фонде, на что мы получили следующий ответ: «Ваш материал является манипулятивным, а заголовок не соответствует действительности». «Телекритика» напоминает, что заявления о коррупции в фонде сделали три члена наблюдательного совета.

Фото: Facebook Десятовой