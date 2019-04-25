Digital-рекламисты скинулись по $1000 для запуска интернет-сайта о рекламном бизнесе

18 специалистов из рекламы, маркетинга, digital скинулись по $1000 для создания нового тематического СМИ о рекламе – SPOM. Автор идеи – Андрей Федорив, основатель и владелец креативного агенства Fedoriv. Новое СМИ будет «рассказывать миру о крутых агентствах, кейсах и талантах».

К SPOM уже присоединились: Павел Вржещ, Андрей Федорив, Виктор Шкурба, Юрий Гладких, Степан Зиняков, Эд Кузьмин, Елена Кустова, Дмитрий Логинов, Ольга Мазалевская, Ирина Муштин, Кирилл Сигида, Жан Смотрич, Кирилл Тимошенко и Ольга Шурупова.

Цель проекта – познакомить аудиторию с молодыми, еще неименитыми агентствами, которые талантливо делают свою работу (в портфолио должно быть хотя бы 5 проектов).

Присоединиться к инвесторам проекта может каждый. Создатели верят, что 500 участников смогут действительно подтолкнуть к изменениям на рынке и «свежая кровь» вольется в креативную индустрию. Издание также ищет журналистов.

На сайте издания указано, что SPOM – это «МОПС», порода собаки: «А собака – друг человека. Новосозданное СМИ видит себя другом небольших агентств и клиентов, которых хочется подружить между собой». При этом в оформлении издания фигурирует нарисованный кот. Публикации на сайте оформлены как персональные блоги от SPOM. Язык издания – украинский, версий на других языках на сайте нет.

Участники проекта в Facebook делятся историями создания проекта и своим видением его развития:

Друзья! Открываем «миру» новый продукт 🔥Знакомьтесь - это SPOM и с сегодняшнего дня он официальный житель рынка... Опубліковано Anastasia Levinskaya Середа, 24 квітня 2019 р.

Напомним, что агентство Banda, разработавшее бренд Ukraine NOW, признали лучшим в мире.

Фото: pixabay