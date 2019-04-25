Digital-рекламисты скинулись по $1000 для запуска интернет-сайта о рекламном бизнесе
НовостиСМИ

Digital-рекламисты скинулись по $1000 для запуска интернет-сайта о рекламном бизнесе

от Telekritika
От Telekritika 114
Главная Новости Digital-рекламисты скинулись по $1000 для запуска интернет-сайта о рекламном бизнесе

На рынке креативной индустрии благодаря идее Андрея Федорива появилось новое СМИ – SPOM, миссия которого – подружить молодые талантливые агенства с клиентами.

18 специалистов из рекламы, маркетинга, digital скинулись по $1000 для создания нового тематического СМИ о рекламе – SPOM. Автор идеи – Андрей Федорив, основатель и владелец креативного агенства Fedoriv. Новое СМИ будет «рассказывать миру о крутых агентствах, кейсах и талантах».

К SPOM уже присоединились: Павел Вржещ, Андрей Федорив, Виктор Шкурба, Юрий Гладких, Степан Зиняков, Эд Кузьмин, Елена Кустова, Дмитрий Логинов, Ольга Мазалевская, Ирина Муштин, Кирилл Сигида, Жан Смотрич, Кирилл Тимошенко и Ольга Шурупова.

Digital-рекламисты скинулись по 00 для запуска интернет-сайта о рекламном бизнесе

Цель проекта – познакомить аудиторию с молодыми, еще неименитыми агентствами, которые талантливо делают свою работу (в портфолио должно быть хотя бы 5 проектов).

Присоединиться к инвесторам проекта может каждый. Создатели верят, что 500 участников смогут действительно подтолкнуть к изменениям на рынке и «свежая кровь» вольется в креативную индустрию. Издание также ищет журналистов.

На сайте издания указано, что SPOM – это «МОПС», порода собаки: «А собака – друг человека. Новосозданное СМИ видит себя другом небольших агентств и клиентов, которых хочется подружить между собой». При этом в оформлении издания фигурирует нарисованный кот. Публикации на сайте оформлены как персональные блоги от SPOM. Язык издания  украинский, версий на других языках на сайте нет.

Участники проекта в Facebook делятся историями создания проекта и своим видением его развития:

Друзья! Открываем «миру» новый продукт 🔥Знакомьтесь - это SPOM и с сегодняшнего дня он официальный житель рынка...

Опубліковано Anastasia Levinskaya Середа, 24 квітня 2019 р.

Напомним, что агентство Banda, разработавшее бренд Ukraine NOW, признали лучшим в мире.

Фото: pixabay

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Украинская музыкальная журналистика: критиковать нельзя гордиться

17.07.2017

Звезда «Рассказа служанки» обещала умирающему отцу, что не...

24.04.2018

Новый сезон «Орла и Решки» будет между адом...

08.11.2016

Фильм «Квартала 95» стал абсолютным рекордсменом проката

16.01.2019

Юнуса Эрдогду не собираются экстрадировать в Турцию

14.09.2018

Президентская четверка Нацсовета показательно провалила конкурс для радио...

15.03.2019

Украина была главным объектом российской пропаганды в 2018

08.01.2019

▶🎙 Звезды Marvel исполнили кавер на песню Билли...

23.04.2019

Макеенко, Баграев и «Общественное». Нацсовет готовится раздать 4...

02.04.2019

В «1+1 медиа» сделали антипиратское заявление и требуют...

22.08.2018