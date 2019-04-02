Дети журналиста Хашогги получили миллионную компенсацию за убийство отца

Ранее «Телекритика» писала о том, что произошло в Стамбуле с Джамалем Хашогги, кто стоит за исчезновением и какие к этому были предпосылки. Затем стали известны подробности убийства журналиста. А после было опубликовано видео, в котором показывают прибытие группы людей в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле в день, когда Хашогги был убит в консульстве в нескольких сотнях метров от резиденции.

Впоследствии стало известно, что два сына и две дочери Хашогги (35-летний Салах, 33-летний Абдулла, 27-летняя Ноха и 25-летняя Разан) могут также получить выплаты в виде компенсации за потерю отца - десятки миллионов долларов каждому. Это будет обсуждаться рамках переговоров о «кровных деньгах», которые, как ожидается, начнутся, когда судебные процессы над обвиняемыми в убийстве Хашогги будут в ближайшие месяцы завершены, согласно заявлениям саудовских чиновников.

Как предполагают международные журналисты, эти платежи – попытка Саудовской Аравии заключить долгосрочное соглашение с членами семьи Хашогги, цель которой – чтобы дети журналиста продолжали проявлять сдержанность в своих публичных заявлениях об убийстве отца саудовскими боевиками в Стамбуле. Отмечается, что дети журналиста не критиковали правительство Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев после убийства.