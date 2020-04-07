Держкіно та Мінцифри розпочали програму цифровізації послуг агентства

Державне агентство України з питань кіно спільно з Міністерством цифрової трансформації України розпочало програму цифровізації послуг Агентства. Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Першим кроком стало переведення в електронний формат державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

«Тепер заявнику не потрібно йти до Держкіно та отримувати десятки паперових екземплярів “прокаток”. Прокатне посвідчення, підписане кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Держкіно, який має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис, можна отримати дистанційно, на електронну пошту», — йдеться у повідомленні.

Отримання прокатних посвідчень в електронному вигляді допоможе дистриб’юторам, які співпрацюють із кінотеатрами та мають із ними підписані угоди про надання права тимчасового демонстрування. Дистриб’ютор зможе надіслати електронне прокатне посвідчення кінотеатру, або викласти його на своєму сайті. У разі перевірки кінотеатр матиме оригінал угоди про надання права тимчасового демонстрування, укладеної між власником кінотеатральних прав та демонстратором, який здійснює публічний показ фільму у кіновидовищному закладі, та прокатне посвідчення в електронному вигляді.

На черзі – розробка механізму, який дозволить подати до Держкіно пакет документів для отримання прокатного посвідчення та в електронному варіанті передати права на розповсюдження й демонстрування фільму одним власником відповідних прав на фільм іншому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Мінфін вирішив урізати фінансування більш ніж на половину ряду культурних проєктів, серед яких і діяльність Держкіно. В результаті на діяльність Держкіно залишили 450 млн грн.

Фото: unsplash

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